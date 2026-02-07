Stars Bella Hadid und Adan Banuelos wieder zusammen

Bella Hadid Avalon 23.05.25 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.02.2026, 12:00 Uhr

Bella Hadid und Adan Banuelos haben sich wieder versöhnt.

Nur wenige Wochen nachdem bekannt wurde, dass das 29-jährige Supermodel und der 39-jährige Reitsportler ihre Beziehung beendet hatten, heißt es nun, dass die beiden es erneut miteinander versuchen. Ein Insider sagte gegenüber ‚Us Weekly‘: „Die Trennung war kurz, aber nötig. Seit Dezember ging es bei ihnen auf und ab, aber sie sorgt sich immer noch sehr um ihn und möchte, dass es funktioniert. Sie arbeiten gerade an ihrer Beziehung. Er war ein enorm wichtiger Teil ihres Lebens in Texas, deshalb fiel es ihr schwer, loszulassen.“ Ein weiterer Insider ergänzte: „Ihre Beziehung ist ein Prozess. Sie kommen aus zwei völlig unterschiedlichen Welten. Der Grund für ihre Höhen und Tiefen sind ihre gegensätzlichen Karrieren und Lebensstile, aber sie empfinden große Liebe füreinander. Adan liebt Bella und möchte, dass es klappt. Er ist ein wirklich guter Kerl und bei allen sehr beliebt.“

Erst im vergangenen Monat war Adan wegen öffentlicher Trunkenheit festgenommen worden. Einige Stunden später kam er gegen eine Kaution von 386 Dollar wieder frei. Während zunächst angenommen wurde, dass das Paar zu diesem Zeitpunkt getrennt gewesen sei, erklärte ein Insider gegenüber ‚Us Weekly‘, dass Bella und Adan sich bereits vor seiner Festnahme wieder versöhnt hatten. Bella wurde sogar dabei gesehen, wie sie ihn am Tag nach dem Vorfall bei einem Wettbewerb anfeuerte.

Bella und Adan begannen ihre Beziehung im Jahr 2023, die Trennung wurde im vergangenen Monat öffentlich. Damals sagte ein Bekannter: „Vieles setzte die Beziehung unter Druck. Adan wollte unbedingt, dass sie bei ihm in Texas ist, während Bella bereit war, wieder mehr zu arbeiten und Projekte in Los Angeles und New York anzunehmen.“ Zuvor hatte Bella Hadid eine On-off-Beziehung mit The Weeknd von 2015 bis 2019 und war von 2020 bis 2023 mit Marc Kalman liiert, bevor sie Adan Banuelos kennenlernte.