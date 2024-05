Abschluss "in so tun als ob" Ben Stillers Tochter Ella hat ihre Juilliard-Ausbildung „überlebt“

Ben Stiller auf dem roten Teppich mit seiner Tochter Ella. (wue/spot)

SpotOn News | 28.05.2024, 18:31 Uhr

Ben Stillers Tochter verkündet stolz, dass sie ihre Schauspielausbildung erfolgreich abgeschlossen hat. Sie habe nun einen Abschluss "in so tun als ob".

Ben Stillers (58) Tochter hat ihren Abschluss gemacht. Wie Ella Stiller (22) auf Instagram mitteilt, habe sie ihren Bachelor of Fine Arts (BFA) in Schauspiel an der Juilliard School erworben. Oftmals einfach nur Juilliard genannt, gehört diese zu den berühmtesten Schauspielschulen der USA.

Ella Stiller könnte nicht stolzer sein, die Ausbildung "überlebt" zu haben

"Du würdest keine Stunde in der Anstalt (Juilliard School) überleben, in der sie mich aufgezogen haben", schreibt Ella Stiller angelehnt an Taylor Swifts (34) Song "Who's Afraid of Little Old Me?". Sie habe ihren Bachelor erhalten und "könnte nicht glücklicher sein, dass ich fertig bin, oder stolzer, dass ich überlebt habe, oder dankbarer gegenüber meiner Familie für die unerschütterliche Unterstützung, die mich dorthin und durchgebracht hat".

Die Tochter des Hollywood-Stars scherzt zudem, dass sie nun ihren Abschluss "in so tun als ob" habe. Dazu teilte Ella Stiller mehrere Bilder von den Feierlichkeiten. Eine der Aufnahmen zeigt sie mit einem Mann, der nur von hinten zu sehen ist – auf dem Foto ist sie vermutlich zusammen mit ihrem berühmten Vater abgebildet.

Ella wurde 2002 geboren und ist die Tochter von Ben Stiller und dessen Ehefrau Christine Taylor (52). Das seit dem Jahr 2000 verheiratete Paar, das sich zwischenzeitlich getrennt hatte, hat zudem noch seinen Sohn Quinlin (18), der 2005 geboren wurde. Auf einem der geteilten Bilder sind die Geschwister gemeinsam zu sehen.