Hip-Hop-Superstar Besonderer Meilenstein: Eminem ist seit 16 Jahren nüchtern

Eminem, hier im Jahr 2020, feiert, seit 16 Jahren nüchtern zu sein. (lau/spot)

SpotOn News | 21.04.2024, 14:50 Uhr

Seit nunmehr 16 Jahren hat Eminem Drogen und Alkohol abgeschworen. Das gab der Rap-Superstar auf Instagram bekannt.

Hip-Hop-Superstar Eminem (51) hat seine Fans an einem besonderen Meilenstein teilhaben lassen. Auf Instagram postete der 15-fache Grammy-Preisträger ein Foto, in dem er einen Chip der Anonymen Alkoholiker in der Hand hält. Die Münze hat er dafür erhalten, seit beeindruckenden 16 Jahren auf Drogen und Alkohol zu verzichten.

Eminem schrammte knapp am Tod vorbei

Seit dem 20. April 2008 ist der Star nüchtern, nachdem er ein Jahr zuvor eine Überdosis knapp überlebt hatte. Über seine frühere Abhängigkeit von Schlaftabletten und Vicodin hatte Eminem, der mit bürgerlichem Namen Marshall Mathers heißt, schon vor Jahren in Interviews gesprochen. So verriet er der "New York Times" im Jahr 2010. "Vicodin, Valium, Ambien und zum Ende hin auch Methadon, das meine Überdosis verursacht hat. Ich wusste nicht, dass es Methadon war. Ich habe mir Pillen besorgt, wo ich nur konnte. Ich habe einfach alles genommen, was mir die Leute gegeben haben", sagte der heute 51-Jährige damals.

Seinen neuen Instagram-Post veröffentlichte Eminem ohne Begleittext. In der Kommentarspalte häufen sich jedoch die Glückwünsche. "Größter Einfluss und Mentor", schrieb Nathan Kane Mathers (38), der Bruder des Stars. Auch Eminems langjähriger Manager Paul Rosenberg (52) meldete sich zu Wort. Er schrieb: "Süße 16. Ich bin so stolz auf dich."

In "Paul Pod", dem Podcast seines Managers Rosenberg, blickte der Rapper im Jahr 2022 auf die Zeit rund um die Aufnahme seines Albums "Relapse" zurück. Es war das erste des Stars, nachdem er sich von Drogen und Alkohol abgewandt hatte. "Ich erinnere mich, dass ich, als ich zum ersten Mal nüchtern war und der ganze Mist aus meinem System raus war, einfach nur glücklich war und alles wieder neu für mich war. Es war das erste Album und das erste Mal seit langer Zeit, dass ich Spaß bei den Aufnahmen hatte", so Eminem damals.