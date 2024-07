Musik Eminem: Veröffentlichungsdatum für ‚The Death of Slim Shady’ bekannt gegeben

Eminem - Superbowl LVI - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.07.2024, 12:00 Uhr

Am 12. Juli wird das neue Album ‚The Death of Slim Shady‘ von Eminem veröffentlicht.

Zur Ankündigung teilte er einen Videoclip in den sozialen Medien, der eine teuflische Szene aus einem Kreißsaal darstellt. In dem Video gebärt eine Frau im Krankenhaus ein Baby, während es draußen gewittert. Als das Baby die schwarzen Augen öffnet, streckt es eine gespaltene Zunge heraus und Hörner wachsen ihm aus der Stirn. Alle anwesenden schreien: „Oh S***!“ Das Album folgt Eminems Single ‚Houdini‘, die letzten Monat veröffentlicht wurde und direkt als Nummer zwei in den Billboard Hot 100 debütierte.

Vorher veröffentlicht der Rapper noch die zweite Single des Albums, die den Titel ‚Tobey‘ trägt und von Spider-Man Schauspieler Tobey Maguire inspiriert wurde. Dieser Song kommt am Mittwoch (3. Juli) heraus, das Video zwei Tage später. Eminem kündigte bereits Ende April die Veröffentlichung des Albums an, mit einem Video, das im Stil einer True-Crime-Sendung vom Tode von Slim Shady berichtet, einer Kunstfigur, die schon lange als Alter Ego des 51-jährigen Musikers gilt.

Eminem ist auch als Headliner für das nächste Glastonbury Festival im Gespräch, wie die ‚Sun‘ von Insidern erfahren haben will.