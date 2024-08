Stars Bette Midler: Mit Entschlossenheit zur Hollywoodkarriere

Bette Midler CDGAs February 2023 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.08.2024, 08:00 Uhr

Bette Midler wusste schon immer, dass sie es im Showbusiness „einfach schaffen würde“.

Die ‘Beaches’-Darstellerin hatte den „Zwang“, eine Legende zu werden – sie wusste einfach schon immer, dass sie für nichts anderes als für die Schauspielerei geschaffen war. Die 78-jährige Schauspielerin sagte dem ‘Hollywood Reporter’: „Diese Art von Zwang, eine Entschlossenheit. Ich wollte es einfach schaffen, egal was passiert. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich nichts anderes machen konnte. Ich hatte schon vorher Jobs gehabt, in denen ich immer gescheitert war. Als ich Verkäuferin war, war ich völlig verwirrt, wenn jemand etwas zurückgeben wollte. Ich verstand nicht, wie das gemacht wurde. Ich habe monatelang für Western Union gearbeitet. Ich habe nicht verstanden, wie man ein Telegramm verschickt. Es ist also nicht so, dass ich nicht versucht hätte […] Und ich hatte furchtbares Glück.“

Bette – die mit ihrem Ehemann Martin von Haselberg (75) die 37-jährige Tochter Sophie hat – erklärte auch, dass sie wusste, dass sie es geschafft hatte, nachdem ihre Arbeitsreisen immer mehr den Charakter von Fünf-Sterne-Reisen angenommen hatten. „Es war nicht offensichtlich, bis ich von Nachtclubs zu Theatern zur Carnegie Hall und dann zu Arenen wechselte. Das war der Zeitpunkt, an dem ich wirklich groß rauskam, weil sich das ganze Reisen änderte. Vorher fuhr man in einem Auto, einem Lastwagen oder einem Bus, und als Nächstes saß man in einem Privatflugzeug, nach meinen ersten Filmen in den 80er Jahren. Ich erinnere mich an das erste Mal, als mein Label mich im The Connaught [Hotel in London] einbuchte und der Butler kam und fragte, ob ich irgendetwas brauche. Da sagte ich: ‚Oh, das ist mal was anderes.’“