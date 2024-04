Stars Beyoncé: Country-Revolution

Beyonce accepts the Innovator Award at the 2024 iHeartRadio Music Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.04.2024, 17:44 Uhr

Die Popikone schlägt mit ihrem neuen Country-Album hohe Wellen.

Beyoncé revolutioniert mit ihrem neuen Album die Country-Musik.

Die legendäre Sängerin veröffentlichte vor kurzem ihre neue LP ‚Cowboy Carter‘. Ihre Kollegin Normani verriet jetzt, dass sie von dem nahtlosen Übergang ihres Idols in den neuen musikalischen Stil vollkommen überrascht wurde. Die 27-Jährige erklärte im Gespräch mit ‚ELLE.com‘: „Dass Beyoncé, eine schwarze Frau in der Musik, Raum im Country einnimmt, ist revolutionär. Das sind die Dinge, die ich auch machen möchte. Jetzt melden sich plötzlich Country-Künstler, die aussehen wie wir, und sagen: ‚Wir waren immer schon hier.‘ Ich glaube, dass das eine Lehre ist, nicht nur für Musikliebhaber, sondern auch für die Schwarze Community. Wir waren Vorreiter in vielen Dingen, für die wir nie Anerkennung erhalten haben.“

Für Beyoncé und ihren Mut zur Veränderung hat Normani nur lobende Worte übrig. „Ich finde es einfach cool Beyoncé dabei zuzuschauen, wie sie furchtlos etwas macht, das viel größer ist als sie selbst“, erklärt die Sängerin. „Ehrlich gesagt würde ich davon in der Musikbranche gerne viel mehr sehen, denn wir verdienen es. Ich will auch erleben, dass Schwarze Frauen nicht so sehr kämpfen müssen. Es ist erschöpfend. Wir sind genauso brillant. Wir haben großartige Ideen und Durchhaltevermögen.“