"Freedom" als Unterstützung Kamala Harris zieht mit Hilfe von Beyoncé in den Wahlkampf

Kamala Harris erhält Hilfe von Beyoncé. (hub/spot)

SpotOn News | 23.07.2024, 12:05 Uhr

Beyoncés Song "Freedom" wird zum Wahlkampfhit: Kamala Harris hat die Erlaubnis der Sängerin erhalten, das Lied bei Auftritten zu spielen.

Kamala Harris (59) erhält im Kampf um das Oval Office offenbar Unterstützung von Musiksuperstar Beyoncé (42). Die voraussichtliche demokratische Präsidentschaftskandidatin betrat US-Medienberichten zufolge am Montagabend (22.7.) zu den Klängen von Beyoncés Hit "Freedom" aus dem Album "Lemonade" (2016) ihr Wahlkampfhauptquartier. CNN berichtete, dass die US-Vizepräsidentin nur wenige Stunden zuvor die ausdrückliche Erlaubnis der Sängerin erhalten hatte, den Song auf der Wahlkampftour zu verwenden.

Eine Kamala Harris nahestehende Quelle hat CNN zufolge enthüllt, dass Beyoncés Team der Politikerin die Erlaubnis gegeben habe, "Freedom" nicht nur am Montagabend, sondern "während ihrer gesamten Präsidentschaftskampagne" zu spielen.

"Stillschweigende Zustimmung" von Beyoncé

Beyoncé hat ihre Unterstützung für Kamala Harris noch nicht offiziell verkündet. Im Gegensatz zu ihrer Mutter Tina Knowles (70). Sie schrieb in einem Instagram-Beitrag: "Neue, jugendliche, scharfe, Energie!!!! Ihr habt es so gewollt und unser Präsident Biden hat getan, was das Beste für das Land ist! Persönliches Ego, Macht und Ruhm beiseitegestellt. Das ist die Definition eines großen Anführers. Danke, Präsident Biden für Ihren Dienst und Ihre Führung." Anschließend feuerte sie Vizepräsidentin Kamala Harris an: "Let's Go #kamala2024". Sie fügte ein Foto von sich mit der 59-Jährigen hinzu.

Dass Kamala Harris Beyoncés Song bei ihren Auftritten verwenden darf, könne US-Medienberichten zufolge "als stillschweigende Zustimmung" der Sängerin selbst gewertet werden.

Der Song "Freedom", an dem Rapper Kendrick Lamar (37) mitwirkte, wurde nie offiziell als Single veröffentlicht und erreichte 2016 als Album-Track nur Platz 35 der "Billboard"-Charts. Der für einen Grammy nominierte Song wurde allerdings zur Hymne vieler Demonstrationen nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd (1973-2020) im Jahr 2020.