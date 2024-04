Mit einem neuen Video auf Social Media Beyoncé enthüllt ihre Haarpflege-Routine – und ihre Naturlocken

Beyoncé verzaubert Fans nicht nur mit ihrer Musik, sondern seit Kurzem auch mit einer eigenen Haarpflegelinie. (the/spot)

SpotOn News | 23.04.2024, 16:44 Uhr

Beyoncé überrascht mit einem Einblick in ihre Beauty-Routine. Sie nutzt ihre eigene Produktreihe, um ihre Locken zu pflegen. Dabei versichert sie, dass das Tragen von Perücken nicht bedeutet, gesundes Haar zu verstecken.

Beyoncé (42) sorgt in diesem Jahr nicht nur mit neuer Musik für Aufsehen. Im Februar brachte die Sängerin auch ihre Haarpflege-Marke Cécred auf den Markt. Damit tritt sie im weitesten Sinne auch in die Fußstapfen ihrer Mutter Tina Knowles (70), die 1990 einen sehr erfolgreichen Hair-Salon in Houston eröffnete. In einem neuen Video auf Instagram zeigt Beyoncé nun ihre eigene Haarpflege-Routine mit Produkten ihrer eigenen Marke.

Beyoncé zeigt ihre Naturlocken und ihre Hairstyling-Routine

Zuvor waren im Netz laut "Elle" bereits zahlreiche Fan-Videos aufgetaucht, die zeigen, wie die siebenteilige Produkt-Reihe für verschiedene Haartypen anzuwenden ist. Jetzt steuerte der Superstar seine eigene Sichtweise bei – und zeigt den Fans dabei auch einen Blick auf ihre wunderschönen Naturlocken.

In dem kurzen Video, in dem sie selbst mit frisch gefärbten blonden Haaren zu sehen ist, gibt sie einen kurzen Einblick in ihre Beauty-Routine. Dazu gehört das Auftragen von Shampoo, eine Spülung für frisch gefärbtes Haar, ein Deep Conditioner sowie ein Hitzeschutz-Produkt.

"Das Stigma und der Irrglaube, dass Leute, die Perücken tragen, kein langes und gesundes Haar haben – das ist Quatsch, denn das geht niemanden etwas an", scherzt sie im Voice-Over zu den Video-Aufnahmen. Sie fügt hinzu, dass sie ihr Haar bei mittlerer Hitze föhne, um übermäßiges Erhitzen zu vermeiden und außerdem einen heißen Kamm zum Glätten verwende. Beyoncé ist davon überzeugt, dass die Gesundheit ihrer Haare mit den stärkenden und pflegenden Inhalten ihrer Hairstyling-Produkte verknüpft ist.

Zum Release der Haarpflege-Marke hatte es auch Kritik an der Sängerin gegeben. Sie habe demnach kein Recht, eine Haarpflege-Serie auf den Markt zu bringen, da sie bekannt dafür sei, Perücken zu tragen.