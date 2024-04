Stars Beyoncé: Ihr Country-Album tut dem Genre gut

Beyonce accepts the Innovator Award at the 2024 iHeartRadio Music Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2024, 08:00 Uhr

Darius Rucker glaubt, dass Beyoncés neues Album gut für die Country-Musik ist.

Der 42-jährige Star veröffentlichte im März ‚Cowboy Carter‘ und Darius – der sich 2008 der Country-Musik zuwandte – hat nun Beyoncés kürzlichen Wechsel zu einem Country-inspirierten Sound gelobt.

Gegenüber ‚Us Weekly‘ sagte er: „Ich freue mich für sie. Ich freue mich für das Genre. Die Augen, die sie auf die Country-Musik gerichtet hat, haben sich geöffnet, und das ist immer eine gute Sache, wenn man mehr Leute hat, die Country-Musik sehen.“ Darius hofft auch, dass andere schwarze Musiker den gleichen Weg wie Beyoncé gehen werden. Er erklärte: „Ich hoffe, dass das, was sie getan hat, noch mehr als ohnehin schon dazu beiträgt, dass mehr People of Color ihre Chance mit Country-Musik versuchen.“

Anfang des Monats schlug auch Mickey Guyton vor, dass Beyoncé weitere schwarze Künstler im Country-Musik-Genre zu Veränderungen inspirieren könnte. Mickey glaubt, dass ‚Cowboy Carter‘ einen großen, langanhaltenden Einfluss auf das Genre haben könnte. Der 40-jährige Star sagte der ‚Page Six‘-Kolumne der Zeitung ‚New York Post‘: „Ich denke, dass viele DEI-Gremien (Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion) geschlossen werden, und … Das gilt für die gesamte Unterhaltungsindustrie. Ich hoffe also, dass sie damit das Gespräch fortsetzt. Und es gibt eine Menge Aufregung darüber, was es geben sollte, und dieses erstaunliche Album, das sie geschrieben hat. Also hoffe ich, dass es so bleibt.“ Auch Carlene Carter ist der Meinung, dass die Country-Musik „Glück“ habe, Beyoncé zu haben.