Stars Beyoncé: Streit mit Erykah Badu

Beyonce New York Fashion Week on February 13, 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.03.2024, 08:00 Uhr

Beyoncé steht im Zentrum einer Fehde mit Erykah Badu.

Die 32-fache Grammy-Gewinnerin (42) enthüllte am Mittwoch (20. März) auf Instagram das limitierte Vinyl-Cover für ihr achtes Studioalbum ‚Act II: Cowboy Carter‘, das sie nackt mit langen Perlenzöpfen zeigt. Sängerin Erykah (53) meldete sich daraufhin in den sozialen Medien zu Wort, um ihre Kollegin zu kritisieren, und schrieb in ihrer Instagram-Story, in der sie das Cover von Beyoncés neuem Album repostete: „Hmmm. An Jay Z: Sag irgendwas, Jay. Hast du es zugelassen, dass diese Frau und diese Bienen (Beyoncés Fans) mir das antun?“

Während unklar ist, was genau an Beyoncés Albumcover unter Erykahs Haut gegangen ist, ist die Sängerin seit Jahrzehnten dafür bekannt, lange Perlenzöpfe zu tragen. Die Fans reagierten auf Erykahs Andeutung, dass sie von Beyoncé kopiert wurde, und ein Fan schrieb in den sozialen Medien: „Ich liebe Erykah Badu, aber dieser einseitige Beef muss aufhören?“ Ein anderer Kritiker fügte hinzu: „Erykah Badu ist so eine Haterin. Beyoncé trägt seit Beginn ihrer Karriere Zöpfe. Erykah hat Zöpfe nicht gepachtet.“ Ein dritter Follower fügte hinzu: „Was ist Erykahs Problem mit Beyoncé? Sie kritisierte sie in einem Lied und Erykah ist seitdem zwielichtig. Ich bin so verwirrt.“

Beyoncé hat sich nicht dazu geäußert, aber ihre Publizistin Yvette Noel-Schure teilte eine Videomontage auf Instagram, in der die Sängerin im Laufe der Jahre geflochtene Frisuren trug. Im Internet schrieb sie: „Sie killt es. Jetzt. Dann. Immer. Akt II COWBOY CARTER 3.29 #criticswithoutcredentials.“