"Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger": Für die zweite Episode "Die Isar" haben Sebastian Bezzel und Simon Schwarz unter anderem die Wasserwacht in Landshut besucht. (ili/spot)

SpotOn News | 03.06.2024, 15:25 Uhr

Aus aktuellem Anlass wird der Start der neuen Staffel "Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger" verschoben. Diesmal geht es um bayerische Flüsse. "Das ist angesichts der katastrophalen Zustände in vielen Landkreisen und der aktuellen Notlage vieler Menschen im Freistaat derzeit nicht passend", so der BR.

Eigentlich wäre am heutigen Montag (3. Juni) die sechste Staffel der erfolgreichen TV-Reihe "Bezzel & Schwarz – Die Grenzgänger" (seit 2019) gestartet. Für die sechs neuen Folgen hatten die beiden Eberhoferkrimi-Stars Sebastian Bezzel (53) und Simon Schwarz (53) sechs bayerische Flüsse bereist. Unter anderem besuchen sie in der zweiten Episode über die Isar die Wasserwacht in Landshut und lassen sich bei strahlendem Sonnenschein von den Ehrenamtlichen aus dem Fluss retten…

Aus aktuellem Anlass verschiebt der Sender die Ausstrahlung der Staffel, wie eine Sprecherin spot on news bestätigte.

In einer entsprechenden Mitteilung des Senders heißt es zudem: "Die sechs neuen Folgen der beliebten Doku-Reihe mit Sebastian Bezzel und Simon Schwarz drehen sich um das Thema Flüsse und beleuchten vor allem die schönen Seiten und den Wert von Lech, Isar, Main, Donau, Inn und Altmühl, was angesichts der katastrophalen Zustände in vielen Landkreisen und der aktuellen Notlage vieler Menschen im Freistaat derzeit nicht passend ist."

Ersatzprogramm und neuer Sendetermin

Stattdessen strahlt der Bayerische Rundfunk auf dem Sendeplatz nach der "Tagesschau" ab 20:15 Uhr ein "BR24 extra" zum Thema "Bayern kämpft weiter gegen die Jahrhundertflut" aus. Ab 20:45 Uhr steht dann eine Ausgabe der "Hofgeschichten – Ackern zwischen Alpen und Ostsee" auf dem Programm. Gezeigt wird die Folge "Der Hufschmied bei den Mini-Eseln".

Die neue "Grenzgänger"-Staffel über Lech, Isar, Main, Donau, Inn und Altmühl strahlt der Sender "voraussichtlich ab 8. Juli jeweils montags um 20.15 Uhr" aus.

In der BR-Mediathek sind die Filme bereits seit vergangenem Mittwoch (29. Mai), also vor dem aktuellen Hochwasser in Süddeutschland, zu finden.