Nach vielen Gerüchten Bianca Heinicke bestätigt offiziell neue Beziehung

Bianca Heinicke während einer TV-Aufzeichnung im Jahr 2019. (wue/spot)

SpotOn News | 28.06.2024, 15:16 Uhr

Gerüchte gab es schon seit langem, jetzt hat Bianca Heinicke ihre Beziehung mit Timothy Hill offen auf Instagram bestätigt. Sie veröffentlichte unter anderem ein Foto, auf dem sich das Paar küsst.

Nachdem sich Bianca Heinicke (31) alias Bibi zum Jahreswechsel in den sozialen Medien zurückgemeldet hat, macht sie dort nun auch ihre neue Liebe öffentlich. Die Influencerin, die mit dem YouTube-Kanal "BibisBeautyPalace" berühmt wurde, hat auf Instagram mehrere Fotos veröffentlicht, die sie zusammen mit Timothy Hill zeigen.

Und das unmissverständlich: Die beiden lachen nicht nur fröhlich in Richtung Kamera, sondern geben sich auf einer der Aufnahmen auch einen dicken Kuss. Dazu kommentiert Heinicke ein Herz-Emoji und ein Kicher-Smiley. Gerüchte über eine Beziehung der beiden hatte es schon seit 2022 gegeben.

Bianca Heinicke: Kurzer Austausch mit ihrem Ex Julian Claßen

Womöglich um zu zeigen, dass zwischen ihr und ihrem Ex-Partner Julian Claßen (31) alles im Reinen ist, findet sich in den Kommentaren zudem von Heinicke ein weißes Herz-Emoji direkt an ihn gerichtet. Jener postete dort ebenso zwei weiße Herzchen.

Heinicke und Claßen hatten nach fast zehnjähriger Beziehung im Jahr 2018 geheiratet. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn und eine Tochter, im Mai 2022 war dann die Trennung der beiden bekannt geworden. Claßen, auch als Julienco bekannt, machte das Beziehungsaus damals öffentlich.

Heinicke zog sich in den sozialen Medien zurück und meldete sich schließlich Anfang 2024 wieder auf Instagram zu Wort. "Über zehn Jahre habe ich Social Media in einem extremen Ausmaß als meinen Beruf ausgeübt, der so intensiv mit meinem Privatleben verschmolzen war, dass ich am Ende nicht mehr konnte und wollte", erklärte sie zum Jahreswechsel unter anderem in einem langen Beitrag.

Auch Hill hat die jetzigen Fotos geteilt. Auf seiner Homepage bezeichnet er sich als Life-Coach und Autor.