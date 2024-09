Karrierestart mit 18 Jahren Dagi Bee wird 30: Vom YouTube-Star zum Familienmensch

Dagi Bee steht seit 2012 als Influencerin in der Öffentlichkeit. (paf/spot)

SpotOn News | 21.09.2024, 08:58 Uhr

Ihren YouTube-Kanal eröffnete Dagi Bee auf Anfrage der Fans ihres Ex-Freundes, nun folgen ihr mehrere Millionen auf der Plattform. Von dieser wechselte sie in den vergangenen Jahren zu Instagram und baute sich sowohl damit als auch mit eigenen Marken eine Präsenz auf. Heute wird sie 30 Jahre alt.

"Hi ihr Lieben, ich bin's, eure Dagi und herzlich Willkommen zu einem neuen Video!" So begrüßte Dagi Bee (30) früher ihre Zuschauerschaft auf YouTube. Was als Gastauftritte in Videos ihres Ex-Freundes Liont (31) startete, brachte sie zu mehreren Millionen Followern auf Social Media. In den 2010er-Jahren zählten sie und Bianca Heinicke (31) alias BibisBeautyPalace zu den größten Beauty-YouTuberinnen Deutschlands. Über die Jahre entwickelte sich der Internet-Star über die Plattform hinaus weiter. "Mommy, business woman, content creator", ziert nun ihre Instagram-Biografie. Auf YouTube ist es dagegen still um Dagi Bee geworden.

Lästereien führten zu YouTube-Karriere

Dort veröffentlichte Dagmar Nicole Kazakov am 7. Oktober 2012 ihr erstes Video unter dem Künstlernamen Dagi Bee. Zu diesem Zeitpunkt war die gebürtige Düsseldorferin gerade volljährig. "NO-GOs bei Jungs!", betitelte sie ihr Debüt, auf das bis zu ihrem 30. Geburtstag 658 Videos folgen sollten. Ihren Followern gab sie zunächst Tipps in Sachen Fashion und Make-up, beantwortete Fragen und filmte Challenges. Auf YouTube verlassen wollte sie sich jedoch nicht. Als sie 200.000 Abonnenten erreicht hatte, habe sie nach dem Abschluss eines Fachabiturs eine Ausbildung zur Industriekauffrau aufgenommen. Wie sie dem "Bravo"-Magazin erzählte, habe sie nach vier Monaten jedoch aufgehört. "Die Kollegen lästerten böse über mich und ich bekam sogar eine Abmahnung", verriet sie. Drei Tage nachdem sie einen Vlog auf dem Oktoberfest gedreht habe, sei sie wegen einer Migräne ausgefallen. Ihr Ausbilder habe dies als Schwänzen gewertet.

Der Abbruch der Ausbildung entpuppte sich als Segen. Dagi Bee fokussierte ihre Energie auf den YouTube-Kanal, der im September 2014 die Marke von einer Million Abonnenten knackte. Ihre treuen Wegbegleiter auf der Reise: Ihr damaliger Freund Liont und Kollegin Bibi, mit denen sie regelmäßig gemeinsame Videos aufnahm. Besonders beliebt waren humorvolle Clips der Beauty-Influencerinnen, darunter "Wahrheit oder Pflicht"-Videos. Diese sammelten je bis zu mehr als 6 Millionen Klicks. Insgesamt verzeichnen ihre Videos inzwischen mehr als eine Milliarde Aufrufe.

Gleichzeitig erlebte Dagi Bee die Schattenseiten ihrer Bekanntheit. "Einmal kam ein Fan zu mir und hat mich auf den Mund geküsst. Das hat mich schockiert", sagte sie 2015 im Gespräch mit "Spiegel Online". Auch von Hasskommentaren blieb sie nicht verschont. Heute blocke die Influencerin auf Instagram beleidigende Worte, "die sich gehäuft haben", wie sie im OMR-Interview erzählte. Auf Cybermobbing und seine Folgen machte sie ihre Abonnenten bereits 2014 in der "#smilestorm"-Kampagne der "Glamour"-Zeitschrift aufmerksam. 2019 beteiligte sie sich an der "#Lovemob"-Kampagne von O2 mit dem gleichen Ziel. Trotz der Hate-Kommentare erhielt sie nicht nur von ihrer Community Zuspruch. 2015 und 2016 gewann sie den Nickelodeon Kids' Choice Award als Lieblings-Videoblogger.

Rückzug von YouTube und Instagram-Pause

Ihre Beziehung zu Liont zerbrach schließlich nach vier Jahren im Juni 2015. Wie die beiden in einem Video erklärten, fehle es ihnen an Zeit füreinander. Auch als Paar im Rampenlicht zu stehen, habe die Beziehung strapaziert. Dennoch seien sie weiterhin befreundet. Im September 2015 machte Dagi Bee mit einem Schnappschuss ihre Beziehung zu dem Videoeditor Eugen Kazakov (30) öffentlich. Mit ihm gab sie sich am 23. Juni 2018 auf Ibiza das Jawort. Auch den besonderen Moment verewigten sie auf Kamera. "Die Kameramänner, die da waren, waren alles Freunde von uns", verriet sie Anfang August in der NDR-Talk-Show. Da zudem Handyverbot herrschte, habe sie es als privaten Moment erlebt. Ende Dezember 2021 bekamen Dagi und Eugen Kazakov ihren gemeinsamen Sohn Nelio (2), der zum Mittelpunkt ihres YouTube-Contents wurde.

Ihre Hauptplattform wechselte über die Zeit von YouTube zu Instagram. Aber auch davon nahm sie sich im Februar 2024 eine Auszeit. "Mir wurde das alles einfach zu viel. Zu viel Trash, zu viel Gossip, zu viel Meinungen, zu viel 'mach doch mal..', zu viel 'du musst'", öffnete sie sich ihren Followern auf Instagram. "Was ich weiß ist, dass ich auf Stop drücken muss um mich selbst wieder ein wenig greifen zu können", erklärte sie ihre Gefühlslage. Nach ihrer Auszeit auf Sylt kehrte sie mit regelmäßigen Posts und Q&A-Sessions in ihrer Story zurück.

Influencerin gründete mehrere Unternehmen

Bei Dagi Bees Terminkalender verwundert die kurzzeitige Pause nicht. Mit Eugen Kazakov gründete sie nicht nur eine Familie, sondern gleich mehrere Unternehmen. Als erste Firma rief das Ehepaar 2020 das Musiklabel "23Hours" ins Leben, bei dem der Deutschrapper ART unter Vertrag stand. Eine einstweilige Verfügung, die er gegen das Label erwirkte, erzeugte erstmals Negativschlagzeilen um den Namen Dagi Bee. Mit einer anderen Marke feierten sie und ihr Mann derweil Erfolge. Im Oktober 2023 launchten sie den Haferdrink "Owies", Stand September 2024 sind alle Produkte auf der Website des Unternehmens ausverkauft. Neben dem Milchersatz vertreibt die Influencerin Kosmetikprodukte unter der Marke "Beetique" und schuf gemeinsam mit Eugen die Modemarke "Casa Mara". Als Unternehmerin und Influencerin schaffte Dagi Bee es 2024 zudem in die Liste der 40 Top-Creator, die das "Forbes"-Magazin mit dem Startup "influence.vision" zusammenstellte.

Obwohl sie eine vielbeschäftigte Unternehmerin und Content Creatorin ist, die ihr Leben im Internet teilt, führe sie "so ein normales Leben", wie sie in der NDR-Talk-Show sagte. Auch wenn sie täglich Einblicke in ihr Leben gebe, setze sie klare Grenzen. Eine davon beziehe sich auf ihren Sohn, dessen Gesicht sie bislang nie ganz zeigte. Am 23. Dezember 2023 feierte ihr Kind seinen zweiten Geburtstag. "Mein Engel ist schon 2. Es macht mich nichts glücklicher [als] Nelios Mama zu sein", schwärmte Dagi Bee in einem Post und teilte Fotos der Party. Ihren eigenen, 30. Geburtstag feierte sie mit einem Geschenk an sich vor. Wie sie in einer Instagram-Story am 9. September zeigte, belohnte sie sich mit einer roten Chanel-Handtasche.