"Der Weg ist das Ziel" Bianca Heinicke möchte auf Social Media ihr Herz öffnen

Bianca Heinicke, hier bei einer TV-Aufzeichnung in München, meldet sich auf Instagram zurück. (wue/spot)

SpotOn News | 02.04.2024, 16:35 Uhr

Die Influencerin Bianca Heinicke hat sich nach mehreren Monaten auf Instagram zurückgemeldet und möchte ihre Follower künftig an ihren "Gedanken teil haben lassen". Es soll unter anderem um Veganismus und gesellschaftskritische Themen gehen.

Bibi is back! Die Influencerin Bianca Heinicke (31) hat sich am 2. April 2024 nach mehreren Monaten erneut auf Instagram zurückgemeldet und informiert ihre Followerinnen und Follower darüber, welche Inhalte sie ihnen künftig näherbringen möchte. Heinicke, die mit dem YouTube-Kanal "BibisBeautyPalace" berühmt wurde, hatte sich zum Jahreswechsel erstmals nach rund 20-monatiger Funkstille wieder auf der Plattform an ihre Fans gewandt.

Video News

Bianca Heinickes Weg in den letzten Jahren

Es sei "so schön und so verrückt gleichzeitig", die aktuelle Story für ihre Follower aufzunehmen, erzählt Heinicke in einem der nun veröffentlichten Clips. Die 31-Jährige erklärt, warum es seit ihrem Beitrag aus dem Januar wieder still um sie geworden war. Sie habe für sich erst die Fragen beantworten müssen: "Wie will ich Social Media weiter nutzen? Wie werde ich mich damit wohlfühlen? Worauf möchte ich achten? Was will ich auf gar keinen Fall mehr? Was genau will ich eigentlich hier vermitteln?"

Die entsprechenden Antworten habe Heinicke nicht nur gefunden, sie habe nun auch "ein brennendes Feuer" in sich und wolle wieder durchstarten. Ihre Fans möchte die Influencerin auf Instagram künftig an ihren "Gedanken teil haben lassen", wie sie weiter erklärt. "Also ich öffne quasi mein Herz hier für euch und möchte darüber reden, was ich über das Leben denke, wie ich das Leben sehe. Wie ich glaube, dass man in der heutigen Gesellschaft, in dieser Welt, ein glückliches und erfülltes Leben leben kann." Ihres Erachtens nach handle es sich dabei um einen "stetigen Weg, den man geht. Ganz nach dem Motto: Der Weg ist das Ziel." Vor zwei Jahren habe sie damit begonnen, diesen Weg sehr intensiv zu beschreiten und das, was sie gelernt habe, wolle sie mit den Followerinnen und Followern teilen.

Veganismus und gesellschaftskritische Themen

Konkreter erklärt Heinicke, dass sie sich auf der Plattform unter anderem mit Veganismus auseinandersetzen möchte. Sie selbst ernähre sich seit etwa fünf Jahren vegan und versuche seit rund zwei Jahren komplett vegan zu leben. Zudem wolle sie auf gesellschaftskritische Themen eingehen. Sie freue sich unglaublich auf ihre neue Social-Media-Reise und wolle auf dieser "immer mir selber treu bleiben".

Heinicke war rund 13 Jahre lang mit dem ebenfalls als Influencer tätigen Julian Claßen (30) zusammen. Sie heirateten 2018 und bekamen zwei Kinder. Im Mai 2022 gaben sie ihre Trennung bekannt. Die YouTuberin zog sich daraufhin aus der Öffentlichkeit zurück. "Über zehn Jahre habe ich Social Media in einem extremen Ausmaß als meinen Beruf ausgeübt, der so intensiv mit meinem Privatleben verschmolzen war, dass ich am Ende nicht mehr konnte und wollte", hatte Heinicke im Januar unter anderem bei ihrem Instagram-Comeback geschrieben.