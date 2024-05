"Bin diese Woche als Ehefrau aufgewacht" Bilder der Traumhochzeit: Eminems Tochter Hailie Jade hat geheiratet

Ob Eminem auch eine Rede zu Ehren des Brautpaares hielt, ist nicht verbrieft. (stk/spot)

SpotOn News | 21.05.2024, 12:44 Uhr

Eben noch "Mockingbird" für sie gesungen - und schon ist Eminems Tochter Hailie Jade unter der Haube. Bei der Hochzeit gab sich der Rapper aber dennoch gewohnt cool.

Wie schnell doch die Zeit vergeht – das muss sich Rap-Superstar Eminem (51) am vergangenen Wochenende gedacht haben. Tatsächlich ist es schon 20 Jahre her, dass er seiner Tochter Hailie Jade (28) den Hit "Mockingbird" widmete. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account veröffentlichte die inzwischen 28-Jährige nun Bilder ihrer imposanten Hochzeit mit Evan McClintock und schrieb dazu: "Ich bin diese Woche als Ehefrau aufgewacht."

Auf dem ersten Foto der Bildreihe küssen sich die beiden innig und umgeben von einem Meer aus weißen Rosen. Das prunkvolle Hochzeitskleid der Braut passt nebst dem meterlangen Schleier gerade so aufs Bild. Auf weiteren Aufnahmen herzen sie sich vor einem weißen Cadillac-Oldtimer, mit dem sie offenbar im Anschluss auch von Dannen zogen.

Zwar teilte sie keine Bilder, die sie gemeinsam mit ihrem Vater zeigen. Die US-amerikanische Seite "TMZ" kam allerdings an einige Aufnahmen des stolzen Brautvaters. Er posiert dabei mit ernster Miene und Sonnenbrille an der Seite seiner Tochter und dem frischgebackenen Schwiegersohn. Doch ein emotionaler Moment trieb wenig später einigen anwesenden Gästen dann offenbar die Tränen der Rührung in die Augen: Eminem und seine Tochter beim gemeinsamen Tanz auf der von weißen Rosen umgebenen Bühne.

Namhafte Rap-Gäste vor Ort

"TMZ" will inzwischen ebenfalls in Erfahrung gebracht haben, dass noch einige weitere Schwergewichte der Rap-Szene der Hochzeit beigewohnt haben. So sollen sich auch Eminems enge Freunde 50 Cent (48) und Dr. Dre (59) die Ehre gegeben haben.

An all ihre Gäste gerichtet schreibt Hailie Jade zu ihrer Instagram-Bilderreihe von der Hochzeit: "Wir hätten uns keine bessere und schönere Wochenendfeier wünschen können. Es wurden so viele Freudentränen vergossen, gelacht und gelächelt und so viel Liebe verspürt. Evan und ich sind so dankbar für die ganze Familie und die Freunde, die angereist sind, um uns zu unterstützen und Teil dieses neuen Kapitels unseres Lebens als Ehemann und Ehefrau zu sein."

Hailie Jade und Evan McClintock sind bereits seit 2016 zusammen. Im Februar des vergangenen Jahres hatte der Software-Entwickler um ihre Hand angehalten.