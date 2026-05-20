Stars Billy Joel kritisiert geplante Filmbiografie scharf

Billy Joel - Melbourne Cricket Ground 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2026, 11:00 Uhr

Billy Joel hat Pläne, sein Leben in einer neuen Filmbiografie auf die Leinwand zu bringen, als „fehlgeleitet“ kritisiert.

Der 77-jährige Sänger soll Gegenstand des neuen Films ‚Billy and Me‘ sein, der seine frühen Jahre in der Musikindustrie aus der Sicht seines ersten Managers, Irwin Mazur, nachzeichnen soll. Joel hat das Projekt nun jedoch kritisiert – er betont, dass er die Pläne nicht unterstützt, und erklärt, dass die Filmemacher keine seiner Musikstücke verwenden dürfen.

Ein Sprecher von Billy Joel erklärte gegenüber ‚Variety‘: „Seit 2021 wurden die beteiligten Parteien offiziell darüber informiert, dass sie nicht über die Lebensrechte an Billy Joels Leben verfügen und die für dieses Projekt erforderlichen Musikrechte nicht erhalten werden können. Billy Joel hat dieses Projekt in keiner Weise genehmigt oder unterstützt, und jeder Versuch, es ohne seine Zustimmung voranzutreiben, wäre sowohl rechtlich als auch beruflich fehlgeleitet.“

Der Film soll auf Mazurs Lebensgeschichte sowie auf der Geschichte von Billy Joels langjährigem Freund und Schlagzeuger Jon Small basieren, der als Berater, Co-Executive Producer und Regisseur der Second Unit an dem Film mitwirkt. Small sagte über das Projekt: „Dies ist die ehrlichste, herzlichste und authentischste Darstellung von Billys früher Lebenszeit und seinem Aufstieg zu einer der größten musikalischen Stimmen unserer Zeit. ‚Billy and Me‘ basiert auf der Wahrheit, wurde mit Sorgfalt gestaltet und mit dem Einfühlungsvermögen von Menschen aufgebaut, die Billy wirklich kennen und lieben.“

Als jemand, der von Anfang an dabei war, könne er sagen, dass das Drehbuch nicht nur die Musik einfange, sondern auch die Freundschaften, die Schwierigkeiten, den Humor und die kreative Energie dieser Zeit widerspiegele. Geschichten über Künstler würden oft durch Übertreibungen oder Mythen verfälscht, doch ‚Billy and Me‘ erzähle die wahre Geschichte mit viel Integrität und Respekt. Weiter erklärte er, dass er Billy Joel zum ersten Mal kennengelernt habe, als dieser gerade einmal 16 Jahre alt gewesen sei. Nachdem er das Drehbuch gelesen habe, habe er sofort das Gefühl gehabt, dass die Filmemacher wirklich verstanden hätten, wer Billy gewesen sei, noch bevor die Welt seinen Namen kannte.

‚Billy and Me‘ wird von John Ottman inszeniert – der kürzlich an der Michael-Jackson-Biografie ‚Michael‘ mitgearbeitet hat.