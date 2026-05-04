Film Alan Cumming ist mit seinen X2-Co-Stars ‚durch Trauma verbunden‘

Alan Cumming attends the 2026 EE BAFTA Film Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.05.2026, 11:00 Uhr

Alan Cumming ist mit seinen X2-Co-Stars 'durch Trauma verbunden'.

Alan Cumming und seine Co-Stars aus X2 sind „durch Trauma miteinander verbunden“.

Der 61-jährige Schauspieler wird seine Rolle als Nightcrawler im kommenden Blockbuster ‚Avengers: Doomsday‘ wieder aufnehmen und verriet, dass er mit vielen seiner Kollegen aus Bryan Singers Comicverfilmung von 2003 in Kontakt geblieben ist. Für den neuen Film konnte er sich mit einigen von ihnen wieder treffen. Im Gespräch mit dem Magazin ‚PEOPLE‘ sagte er: „Mit denen, mit denen ich mich wiedervereint habe, habe ich mich auch seitdem immer mal wieder gesehen. Ich habe mich allerdings nicht mit so vielen wieder getroffen, weil wir alles eher getrennt gedreht haben; das war eine etwas modernere Arbeitsweise. Es ist einer dieser Filme, bei denen wir, glaube ich, alle so traumatisiert waren, dass uns das zusammengeschweißt hat – deshalb sind wir in Kontakt geblieben.“

Cumming gab kürzlich auch zu, dass es „wirklich schön war, nach all den Jahren zu etwas zurückzukehren, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich es noch einmal machen würde“. Trotz der damaligen Schwierigkeiten am Set sei es „wirklich schön“ gewesen, die Figur wieder aufzugreifen. Er erklärte: „Ich denke jetzt tatsächlich: ‚Ich habe es wirklich genossen, diese Figur zu spielen.‘ Es war sehr schön.“

Das steht in starkem Kontrast zu seiner Zeit bei ‚X2‘, die eine „elende“ Erfahrung gewesen sei und „aus verschiedenen Gründen schrecklich war, über die ich schon ausführlich gesprochen habe“. Während diese ursprüngliche Erfahrung durch Probleme in der Zusammenarbeit mit Regisseur Singer und stundenlange Aufenthalte im Make-up-Stuhl geprägt war – bis zu fünf Stunden für sein markantes Aussehen – sei die Arbeit an ‚Doomsday‘ „großartig“ gewesen. Er sagte dazu: „Auf eine irgendwie sentimentale Art war es sehr heilend und schön, zu etwas zurückzukehren, das beim ersten Mal eine schreckliche Erfahrung war.“

Kelsey Grammer, Cumming und Romijn standen in den 2000er- und 2010er-Jahren gemeinsam mit McKellen, Marsden und Stewart in den ‚X-Men‘-Filmen vor der Kamera. Später in diesem Jahr werden sie in ‚Avengers: Doomsday‘ zu sehen sein, zusammen mit weiteren MCU-Stars wie Anthony Mackie, Tom Hiddleston, Paul Rudd, Chris Evans, Chris Hemsworth, Channing Tatum, Danny Ramirez und Simu Liu. Außerdem kehrt Robert Downey Jr. ins Franchise zurück, allerdings in einer neuen Rolle als Doctor Doom, nachdem er zuvor Tony Stark alias Iron Man verkörpert hatte. ‚Avengers: Doomsday‘ kommt am 18. Dezember 2026 in die Kinos.