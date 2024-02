Stars Billy Ray Cyrus: Kontaktaufnahme zu Tochter Miley

15.02.2024

Billy Ray Cyrus hat Berichten zufolge versucht, Miley Cyrus „zu erreichen“.

Der 62-jährige Country-Sänger hat sich in den letzten Jahren etwas von seiner Pop-Superstar-Tochter Miley (31) entfremdet, nachdem er sich von ihrer Mutter Tish Cyrus scheiden ließ und die Sängerin Firerose (34) heiratete. Insider haben aber nun behauptet, dass er mehrmals versucht habe, sie zu kontaktieren und zu gratulieren, nachdem sie Anfang des Monats ihren ersten Grammy für die Megahit-Single ‚Flowers‘ gewonnen hat.

Ein Nahestehender verriet gegenüber ‚Us Weekly‘: „Er hat viele Male versucht, Miley zu erreichen und ihr zu ihren Grammys zu gratulieren. Die Kinder haben sich für eine Seite entschieden, aber Freunde hoffen, dass der Riss nicht ewig anhält.“ Der Insider behauptete auch, dass Miley sich entschieden habe, ihrer Mutter „beizustehen“, aber mit ihrem Vater nun im Klinsch liegt. Im August war die Sängerin zusammen mit ihren älteren Geschwistern Trace und Brandi auf der Hochzeit ihrer Mutter Tish mit Dominic Purcell, während ihr jüngerer Bruder und ihre jüngere Schwester Braison und Noah nicht anwesend waren. Der Insider verriet: „Miley und Billy Ray sind zerstritten. Miley steht ihrer Mutter sehr nahe und steht ihr zur Seite. Noah war schon immer eng mit Billy Ray verbunden. Es hat zu einem Zerwürfnis zwischen ihr und Miley geführt.“

Ein zweiter Nahestehender behauptete, dass in der Familie nichts mehr so ist, wie es war, seit sich der ‚Achy Breaky Heart‘-Hitmacher und Tish (56) nach fast 30 Jahren Ehe scheiden ließen. Sowohl Noah als auch Braison sollen eine Einladung zur zweiten Hochzeit ihrer Mutter erhalten haben, sich aber „dafür entschieden haben, nicht dorthin zu gehen“. „Die Familiendynamik ist seit der Scheidung nicht mehr dieselbe, und jetzt, wo Tish und Billy Ray mit anderen Leuten zusammen sind, gibt es noch mehr Spaltung zwischen ihnen allen. Es ist kein Geheimnis, dass keiner von ihnen Dominic gutheißt, und das hat zu Spannungen mit ihrer Mutter geführt.“

Als Miley, die in den späten 2000er-Jahren als Vater-Tochter-Duo an der Seite von Billy Ray in der erfolgreichen Disney Channel-Serie ‚Hannah Montana‘ berühmt wurde, ihren Grammy für die Platte des Jahres entgegennahm, bedankte sie sich bei einer Reihe von Menschen, aber ihr Vater fehlte auf dieser Liste. Sie sagte: „Ich möchte mich bei allen bedanken, die jetzt auf der Bühne stehen, Tom, Tyler, Michael und Greg, unseren Teams, meinem Team, meiner Mama, meiner Schwester, meiner Liebe, meinem Hauptblick, denn seht, wie gut ich aussehe. All die Menschen, die wir lieben. Vielen Dank euch allen. Ich glaube nicht, dass ich irgendjemanden vergessen habe… Aber vielleicht habe ich die Unterwäsche vergessen! Tschüss!“