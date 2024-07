Stars Blac Chyna: Startet ihre Tochter jetzt als Sängerin durch?

Blac Chyna AKA Angela White at Special Forces World's Toughest Test launch - Getty - Sept 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2024, 08:00 Uhr

Das Model spricht über die Zukunft seiner siebenjährigen Tochter.

Blac Chyna stellt klar, dass ihre Tochter noch nicht ins Showgeschäft einsteigen wird.

Aus ihrer vergangenen Beziehung mit Rob Kardashian hat die TV-Persönlichkeit die siebenjährige Dream Kardashian. Trotz ihres jungen Alters scheint Dream bereits das Rampenlicht zu suchen. Im Juni postete Blac Chyna den von ihrer Tochter gesungenen Song ‚Besties Do It Better‘ auf Instagram und gab ihren 16,4 Millionen Followern einen Einblick in das Gesangstalent ihrer Kleinen. Strebt Dream also eine Karriere als Sängerin an? „Dream lernt gerade verschiedene Dinge über sich selbst und ich denke, das ist nur eines davon“, erklärt ihre Mutter gegenüber ‚ET‘.

Die 36-Jährige dämpft die Erwartungen ihrer Fans, dass sich Dream kopfüber in die Unterhaltungsindustrie stürzen wird, bevor sie volljährig ist. „Es ist kein Song, den man streamen kann, das kannst du nicht tun. Es ist kein Song, der veröffentlicht wird. Dream hat viele Talente, es ist also nicht nur ‚Oh, sie will Musik machen‘. Sie macht alles. Sie ist einfach so lustig“, fügt die Unternehmerin hinzu. Der Track wurde mit Hilfe ihres neuen Partners Derrick Milano produziert, der Songwriter und Rapper ist.