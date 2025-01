Musik BLACKPINK-Star Jennie: Debüt-Album hat Kollaborationen mit Dua Lipa und Childish Gambino

Jennie Kim - BLACKPINK World Tour ‘Born Pink’ event 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.01.2025, 16:00 Uhr

BLACKPINK-Star Jennie hat ihr Debüt-Soloalbum mit Kollaborationen mit Dua Lipa, Doechii und Childish Gambino angekündigt.

Die K-Pop-Sängerin hat einen Trailer für ihr erstes, mit Stars besetztes, eigenes Projekt ‚Ruby‘ veröffentlicht, das am 7. März erscheinen wird. Dominic Fike, FKJ und Kali Uchis gehören ebenfalls zu den Künstlern, die im Promo-Material genannt werden.

Die 29-jährige Sängerin, die das Album über ihr eigenes Label Odd Atelier in Partnerschaft mit Columbia Records veröffentlicht, teilte schon im Oktober die Single ‚Mantra‘. Allerdings gab sie zu, dass jedes Lied „anders“ klinge. In einem Video, das sie in den sozialen Medien postete, erklärte sie: „Mein Album wird sich sehr divers anhören. Meine nächste Single wird sich sehr anders anhören als ‚Mantra‘. Ich habe das Gefühl, dass jeder Schritt anders sein wird.“ Jennies Hoffnung für ihr Album ist, dass die Welt „Jennie und ihre Musik“ so sieht, wie sie ist. Allerding erwartet sie nicht, dass alle Hörer die Platte genau so lieben wie sie. Im Gegenteil: „Ich wäre sogar nicht sauer, wenn ihr es hasst. Es gibt ein bisschen von allem für jeden. Es ist wie ein Buffet für euch.“

In einem kürzlichen Interview mit ‚Billboard‘ gestand Jennie, dass sie es anfangs schwierig fand, das Album in Los Angeles aufzunehmen, weil sie in eine neue Arbeitsumgebung mit vielen neuen Menschen geworfen wurde. Der südkoreanische Star verriet: „Das Aufnehmen in Los Angeles war volle Absicht. Ich wollte mich einfach wirklich aus meiner Komfortzone herauswerfen, um das zu erleben. In Seoul war ich in einer Umgebung, die ich schon vor langer Zeit geschaffen habe, so sehr behütet, dass ich es nicht genossen habe. Ich dachte mir, ‚Nein, wenn das deine Karriere ist und wenn das dein Leben ist, dann erkunde und lerne.‘ Ich habe mir das immer wieder gesagt… Am Anfang hatte ich große Schwierigkeiten. Ein paar Monate war ich einfach damit beschäftigt, mich rauszuwerfen, in Räume voller neuer Menschen zu gehen. Ich musste immer wieder an die Tür klopfen und fragen: ‚Ist das das Richtige?‘ Und schließlich kamen wir an einen Punkt, an dem ich eine gute Gruppe von Leuten fand, mit denen ich mich sowohl musikalisch als auch als Freunde verband.“ Eine vollständige Trackliste für ‚Ruby‘ wird in Kürze bekannt gegeben.