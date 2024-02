Ausgewogene Work-Life-Balance Blake Lively enthüllt Dating-Regel mit Ryan Reynolds

Blake Lively und Ryan Reynolds lernten sich bei den Dreharbeiten zu "Green Lantern" kennen. (ym/spot)

SpotOn News | 26.02.2024, 11:47 Uhr

"Als Ryan und ich zusammen gekommen sind, stellten wir die Regel auf, niemals gleichzeitig zu arbeiten", verrät Blake Lively. Heute ist die Schauspielerin seit fast 12 Jahren glücklich mit Ryan Reynolds verheiratet.

Blake Lively (36) und Ryan Reynolds (47) sind seit vielen Jahren ein echtes Hollywood-Traumpaar. Wie wichtig eine ausgewogene Work-Life-Balance gerade am Anfang einer Beziehung ist, machte die Schauspielerin laut "Entertainment Tonight" kürzlich in der Show "Further Ado" von Schauspiel-Kollegin Amber Tamblyn (40) deutlich und enthüllte eine eiserne Dating-Regel.

Video News

Blake Lively und Ryan Reynolds stellen Privatleben vor Arbeit

"Als Ryan und ich zusammen gekommen sind, stellten wir die Regel auf, niemals gleichzeitig zu arbeiten, damit wir unserem Privatleben immer den Vorrang geben können," verrät die "Gossip Girl"-Schauspielerin. Lively, die es zu dieser Zeit "gewohnt war, hart zu arbeiten" und zum Teil "drei Folgen gleichzeitig" der beliebten Fernsehserie gedreht hatte, gesteht jedoch, dass das "wirklich harte Arbeit" gewesen sei, ebenso wie die "Finanzplanung und deren Aufrechterhaltung". Es habe eine gewisse "Ausgewogenheit" gebraucht.

Seit 2012 verheiratet

Lively und Reynolds lernten sich bei den Dreharbeiten von "Green Lantern" kennen und sind bereits seit 2011 ein Paar, die Hochzeit folgte im September 2012. Die Schauspieler haben vier gemeinsame Kinder: die Töchter James (9), Inez (7) und Betty (4) sowie das jüngste Kind, das im Februar 2023 zur Welt kam. Weder Name noch Geschlecht des Kindes sind bisher jedoch offiziell bestätigt. "Für mich ist die schönste Zeit meines Tages, wenn ich sie [die Kinder, Anm. d. Red.] zur Schule und zurückbringe", verriet Reynolds vergangenen Oktober im Interview mit dem "People"-Magazin. Der Schauspieler geht in seiner Vater-Rolle voll auf, aber auch beruflich läuft es für Reynolds und Lively rund. Während Reynolds ab dem 24. Juli mit "Deadpool 3" in den deutschen Kinos zu sehen sein wird, erobert Ehefrau Lively ab dem 8. August mit der Romanze "Nur noch ein einziges Mal" die Leinwand.