Mit Ryan Reynolds und Hugh Jackman standen bei der Vorpremiere von "Deadpool & Wolverine" in London zwei ehemalige "Sexiest Men Alive" auf dem roten Teppich. Doch die Show stahl ihnen Peggy alias Dogpool, der amtierende hässlichste Hund Großbritanniens.

Mit Ryan Reynolds (47) und Hugh Jackman (55) posierten in London die "Sexiest Men Alive" der Jahre 2010 und 2008 gemeinsam auf dem roten Teppich. Doch die Show stahl den Hollywoodstars bei einer Vorpremiere ihres gemeinsamen Films "Deadpool & Wolverine" der hässlichste Hund Großbritanniens. Ryan Reynolds trug bei der Veranstaltung Peggy auf dem Arm, die in dem Superhelden-Crossover seinen tierischen Sidekick Dogpool verkörpert.

Die Kreuzung aus Mops und Chinesischem Schopfhund wurde 2023 zum "Hässlichsten britischen Hund des Jahres" ernannt. Peggys Körper ist unbehaart, im mopsartigen Gesicht stehen nur ein paar struppige Haare in alle Richtungen. Auf dem Kopf trägt sie ebenfalls wirre, weiße Haare. Dazu kommt eine grotesk lange Zunge, die ihr stets aus dem linken Mundwinkel hängt.

Peggy trug auf dem roten Teppich ihr Kostüm als Dogpool aus dem Film "Deadpool & Wolverine". Wie ihr Herrchen ist sie in ein schwarz-rotes Outfit gezwängt. Zur Sneakpreview kam das Duo aber nicht im Partnerlook. Ryan Reynolds entschied sich stattdessen für einen lässigen, hellblauen Anzug über einem weißen Pullover.

Der Deadpool-Darsteller hatte Dogpool alias Peggy bereits im November 2023 vorgestellt. Er postete ein Foto von ihr in vollem Kostüm bei X. Sie bereite dem Plüsch-Marketing-Departement von Disney Alpträume, schrieb er zu dem Bild.

Did Dogpool save the day? Not a chance in gremlin hell. But she IS currently causing the Disney plushy merch department nightmares. Coming with the movie, Summer 2024 🐶💩L pic.twitter.com/mMtUb4wSsk

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 9, 2023