Stars Blake Shelton spricht über seine Rolle als Stiefvater

Gwen Stefani and Blake Shelton attend the Super Bowl LVIII 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.04.2024, 13:26 Uhr

Der Country-Musiker ist mit Gwen Stefani verheiratet, die drei Söhne mit in die Ehe brachte.

Blake Shelton enthüllt, dass ihn das Stiefvaterdasein „in jeder Hinsicht“ verändert hat.

Der Country-Sänger ist seit 2021 mit Gwen Stefani verheiratet und Stiefvater ihrer Söhne Kingston (17), Zuma (15) und Apollo (10), die aus ihrer Beziehung mit Gavin Rossdale stammen.

Im Interview mit ‚Entertainment Tonight‘ spricht der Musiker über seine unerwartete Rolle. „Ich habe schnell gelernt, nicht weil irgendetwas passiert ist, sondern einfach nur, weil ich die Stimmung im Raum erfasst habe. Dass man wirklich denken muss: ‚Ich muss einen Schritt zurückgehen’“, erläutert er. „Wenn die Leute sagen, es geht nicht mehr um dich, wenn du ein Kind hast… Ich denke, wenn man es richtig macht, geht es nicht mehr um einen selbst. Das ist wahr.“

Blake lernte die No Doubt-Sängerin vor zehn Jahren kennen, als sie Coaches bei ‚The Voice‘ waren. Laut dem 47-Jährigen hätten sie damals gar nicht viel miteinander gesprochen, doch irgendwann „fügten sich die Teile zusammen“.

Mit Blick auf die Zukunft fügt der ‚God’s Country‘-Interpret hinzu: „Wenn ich die letzten zehn Jahre wiederholen könnte, wäre das perfekt. Nächsten Monat haben wir einen 18-Jährigen, was mich umhaut, dass das schon passiert ist. Und in ein paar Jahren werden wir einen weiteren 18-Jährigen haben. Ich schätze, dass wir dann viel mehr Zeit für uns haben werden, worüber ich auch nicht böse bin. Aber wir haben immer noch Apollo, also haben wir noch fast zehn Jahre Zeit, bevor wir ihn rausschmeißen können, also sollte es eine Menge Spaß machen.“