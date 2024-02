Film Bob Odenkirk: Rolle in Actionfilm ‚Normal‘

Bob Odenkirk - 74th Primetime Emmys - Micrsoft Theater - Los Angeles - September 12th 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.02.2024, 12:00 Uhr

Der neue Film des Stars soll „große Ablenkungsmanöver" beinhalten.

Bob Odenkirks neuer Actionfilm ‚Normal‘ soll „große Ablenkungsmanöver“ beinhalten und die Spannung sei vergleichbar mit einem Film von M. Night Shyamalan.

Der ‚Breaking Bad‘-Star wird nach dem Erfolg von ‚Nobody‘ von 2021 für einen weiteren Actionfilm auf die große Leinwand zurückkehren, wobei er für das neue Projekt wieder mit dem Autor des Films, Derek Kolstad, zusammenarbeitet, der auch an den ‚John Wick‘-Filmen mitwirkte.

‚Normal‘ handelt von einem Sheriff in einer verschlafenen Stadt, der in eine kriminelle Verschwörung verwickelt wird. Und jetzt verriet Bob, dass der kommende Film mehr als nur um ein gewöhnlicher Actionfilm sei. Odenkirk erzählte gegenüber dem ‚Hollywood Reporter‘: „Als sie mir die Idee [für ‚Normal‘] vorgestellt haben, hatte das einfach diese Qualität, die ich, glaube ich, noch nicht gesehen hatte. Es ist ein Actionfilm für die Ewigkeit. Ich werde es Suspense-Mystery nennen. Man könnte damit argumentieren, dass die ‚Bourne‘-Filme, insbesondere die frühen, dieses Element haben, in dem er versucht, ein Mysterium zu erforschen und zu lösen, das Mysterium seiner eigenen Vergangenheit.“ Der Prominente fügte hinzu: „Wir möchten noch nichts verraten. Aber das erste, was ich [zu Derek] gesagt habe, war: „Das hat ein gewisses Maß an Spannung und Mysterium wie bei M. Night Shyamalan. Es geht darum, herauszufinden, was wirklich vor sich geht, einschließlich einiger großer Ablenkungsmanöver.“