Film Sharon Stone: Rolle in ‚Nobody 2‘

Sharon Stone - June 2024 - Hollywood Unlocked's Fourth Annual Impact Awards - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2024, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin wird in dem mit Spannung erwarteten Action-Sequel von Universal Pictures mitspielen.

Sharon Stone wird an der Seite von Bob Odenkirk in dem mit Spannung erwarteten Action-Sequel von Universal Pictures, ‚Nobody 2‘, mitspielen.

Das Duo spielte zuvor als Agentin Iris Burton und Tommy Wiseau in James Francos biografischer Komödie ‚The Disaster Artist‘ aus dem Jahr 2017 mit.

Berichten von ‚Deadline‘ zufolge wird Sharon, die durch ihre Rollen in Paul Verhoevens Filmen ‚Total Recall‘ (1990) und ‚Basic Instinct‘ (1992) berühmt wurde, den Bösewicht in ‚Nobody 2‘ spielen. Der neue Film wird im August 2025 in die Kinos kommen, wobei die Details zur Handlung bisher streng geheim sind. Odenkirk, Derek Kolstad, Aaron Rabin und Umair Aleem sind für die Dreharbeiten verantwortlich und Kelly McCormick und David Leitch fungieren als Produzenten. Der erste Film handelt von Hutch Mansell (Odenkirk), einem Vater, der sich vor seiner Vergangenheit als Auftragskiller versteckt. Als seine Familie durch einen Einbruch traumatisiert wird, kommen Hutchs Wut und Fähigkeiten wieder zum Vorschein und er gerät in einen Konflikt mit einem russischen Drogenbaron. Stone war für ihre Arbeit an der Seite von Robert De Niro und Joe Pesci in ‚Casino‘ von 1995 für einen Oscar nominiert worden. Die Nachricht über ihre Rolle in ‚Nobody 2‘ kommt Wochen, nachdem sich die Darstellerin dazu geäußert hatte, dass sie nach einem Schlaganfall im Jahr 2001, der zum Verlust ihres 18-Millionen-Dollar-Vermögens führte, „null Geld“ hatte.