Sechs neue Folgen „Böhmi brutzelt“: Jan Böhmermann kocht im Juli wieder auf ZDFneo

Jan Böhmermann und Olli Schulz (l.) in der neuen Staffel von "Böhmi brutzelt". (lau/spot)

SpotOn News | 03.06.2024, 19:02 Uhr

Gespräche am Herd und ungewöhnliche Gerichte: Im Juli geht die Koch-Show "Böhmi brutzelt" mit Satiriker Jan Böhmermann weiter. Sechs prominente Gäste schwingen in Staffel vier den Kochlöffel.

Jan Böhmermanns (43) Koch-Show "Böhmi brutzelt" kehrt im Juli mit neuen Folgen in die ZDFmediathek und auf die Bildschirme von ZDFneo zurück. Wie in jedem der vergangenen Jahre beschäftigt sich der TV-Satiriker auch in der diesjährigen Sommerpause des "ZDF Magazin Royale" mit dem Kochen und Gesprächen am Herd. Die erste Episode der nunmehr vierten Staffel von "Böhmi brutzelt" steht ab dem 16. Juli in der ZDFmediathek zum Abruf zur Verfügung. Am 20. Juli läuft der Staffelauftakt dann um 19:45 Uhr im linearen Programm von ZDFneo, wie das ZDF heute bekannt gegeben hat.

"Böhmi brutzelt": Die prominenten Gäste aus Staffel vier

In der Koch-Show "Böhmi brutzelt" bereitet bekanntermaßen jeder sein eigenes Gericht zu, wobei der Fokus der Sendung ohnehin eher auf den Gesprächen liegt, und nicht darauf, was am Ende auf dem Teller landet. Amateur-Koch Böhmermann begrüßt in Staffel vier unter anderem seinen Podcast-Partner Olli Schulz (50) am Herd. Der wird Senfeier zubereiten, während Gastgeber Böhmermann sich an Gulasch versucht.

Daneben werden auch Schlagerstar Semino Rossi (62) und Schauspielerin Katrin Bauerfeind (41) in der neuen Staffel von "Böhmi brutzelt" zu Gast sein. Und auch drei waschechte Internet-Berühmtheiten werden bei ZDFneo den Kochlöffel schwingen: "Meme-Künstlerin" Sveamaus (31), Influencerin Dagi Bee (29) und Comedian Tahsim Durgun. Sie bereiten so unterschiedliche Gerichte wie Hühnersuppe mit Eierstich und Buchstabennudeln, türkischen Bohneneintopf mit Reis und Köfte oder Pierogi mit Spargel-Ricotta-Füllung zu.

Nach der Premiere am 20. Juli werden neue Folgen im wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlt.