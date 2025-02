Stars Boris Becker empfand Gefängnisstrafe als „riesige Peinlichkeit“

Bang Showbiz | 07.02.2025, 14:00 Uhr

Boris Becker empfand es als „eine riesige Peinlichkeit“, ins Gefängnis zu gehen.

Der Tennisstar wurde im Dezember 2022 nach nur acht Monaten seiner zweieinhalbjährigen Haftstrafe wegen Verstoßes gegen Insolvenzregeln aus dem Gefängnis entlassen und nach Deutschland abgeschoben. Ein schwerer Weg für den ehemaligen Sportler, der sich aber weigerte, „Mitleid“ mit sich selbst zu haben. Er betont, dass er die Verantwortung für sein eigenes Handeln übernahm, als er ins Gefängnis kam.

„Natürlich ist es eine riesige Peinlichkeit und natürlich ist man beschämt, aber man kann sich nicht selbst bemitleiden. Wenn du dich wie ein Opfer fühlst, wirst du niemals herauskommen“, sagte Boris Becker jetzt gegenüber der ‚Times‘. Er selbst habe diese Opferrolle nie angenommen, sondern stattdessen versucht, Verantwortung zu übernehmen und aus seinen Fehlern – aber auch aus seinen Erfolgen – zu lernen. Er fügte hinzu: „Ich mache niemandem einen Vorwurf. Ich bin verantwortlich für meine guten Entscheidungen und für meine schlechten Entscheidungen. Viel wichtiger für mich ist, wie du am Ende dastehst, und ich habe das Gefühl, dass ich wirklich besser daraus hervorgegangen bin.“

Der 57-Jährige gab aber zu, in keinem guten Zustand gewesen zu sein, bevor er ins Gefängnis kam. Das ist aber scheinbar nur noch mehr ein Grund dafür, warum er sich jetzt auf seine Zukunft freue. Anstatt zu Jammern über das, was war, will Boris Becker sich lieber über die Dinge freuen, die er hat: „Ich bin wieder in ruhigeren Gewässern und habe die Absicht, das für den Rest meines Lebens zu bleiben. Ich bin wirklich aufgeregt, wieder die Chance zu haben, den Weg, den ich eingeschlagen hatte, zu ändern – und die Chance mit 57 zu haben, ist nicht üblich. Ich bin viel mehr im Einklang mit mir selbst.“