Wegen Knieverletzung Boris Becker muss britische Survival-Show frühzeitig beenden

Boris Becker und Mel B in der Netflix-Serie "Bear Hunt - Die Promi-Jagd". (obr/jök/spot)

SpotOn News | 30.01.2025, 11:40 Uhr

Boris Becker musste die neue Survival-Show von Bear Grylls bereits am ersten Drehtag verletzungsbedingt abbrechen. "Er hat sich das Knie verdreht und wir wollten nicht riskieren, dass er sich noch schwerer verletzt", heißt es aus Produktionskreisen.

Die Bedingungen waren offenbar selbst für den kampferprobten Boris Becker (57) zu hart: Bei den Dreharbeiten zur neuen Netflix-Show "Bear Hunt – Die Promi-Jagd" ("Celebrity Bear Hunt") musste der ehemalige Tennisstar bereits frühzeitig das Handtuch werfen, nachdem er sich bereits am ersten Tag verletzt hatte. Das enthüllte nun Produktions-Chef Ben Mitchell laut der britischen "The Sun". Währenddessen schickt sich seine Ex-Frau Lilly (48) in Australien an, Dschungelkönigin zu werden.

"Ich habe das Gefängnis überlebt"

"Boris ist nach den vielen Jahren Tennis, wie zu erwarten war, von Verletzungen gezeichnet. Seine Beweglichkeit war dadurch eingeschränkt", erklärte Mitchell über das frühe Aus des 57-Jährigen. "Er hat sich das Knie verdreht und wir wollten nicht riskieren, dass er sich noch schwerer verletzt. Deshalb mussten wir ihn leider aus der Show nehmen – sehr schade."

Dabei zeigte sich Becker vor den Dreharbeiten noch hoch motiviert. "Ich habe das Gefängnis überlebt. Jetzt will ich das mit der Wildnis vergleichen. Es geht darum, nicht aufzugeben und wieder aufzustehen", erklärte er im Trailer zur Show. Becker war Ende April 2022 von einem Londoner Gericht zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Im Dezember 2022 kam er schließlich vorzeitig frei.

Extreme Herausforderungen in Costa Rica

Die neue Show des bekannten Survival-Experten Bear Grylls (50) stellt zwölf Prominente vor extreme Herausforderungen. Die Stars werden im costa-ricanischen Dschungel ausgesetzt und müssen nicht nur in der Wildnis überleben, sondern auch der "Jagd" durch Grylls entgehen.

Die Bedingungen waren derart hart, dass die Produktion Berichten zufolge ein Team von Überlebensexperten und Rettungswagen in Bereitschaft hatte. Auch Anti-Giftspritzen für den Fall von Schlangenbissen standen demnach parat. Neben Becker sind unter anderem Spice Girl Mel B (49), Rugby-Spieler Danny Cipriani (37) und Designer Laurence Llewelyn-Bowen (59) mit dabei. Letzterer befürchtete laut Mitchell während der Dreharbeiten sogar, einen Herzinfarkt zu erleiden.

Moderiert wird die Show von Holly Willoughby (43). In Großbritannien startet die Sendung am 5. Februar. Ein Ausstrahlungstermin für Deutschland wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.

Lilly Becker auf dem Weg zur Dschungelkönigin?

Während Boris Becker keine Chance mehr bleibt, die Survival-Show in Costa Rica siegreich zu beenden, lässt seine Ex-Frau Lilly ernsthafte Ambitionen auf den Titel der Dschungelkönigin erkennen. Beide waren von 2008 bis 2018 ein Paar und haben den gemeinsamen Sohn Amadeus (14). In der Dschungelprüfung am Mittwoch rettete Lilly wieder einmal das Abendessen der Dschungel-Insassen. In einer gefürchteten Essensprüfung ergatterte sie allein drei Sterne, indem sie australische "Spezialitäten" wie Schweine-Uteri oder püriertes Bullenhirn schluckte.