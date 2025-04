Stars ‚White Lotus‘-Star Aimee Lou Wood: Als Kind war sie stumm und ängstlich

Aimee Lou Wood - Jan 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.04.2025, 11:00 Uhr

Aimee Lou Wood war als Kind „fast stumm“ und „sehr sozial ängstlich“, bevor bei ihr ADHS diagnostiziert wurde.

Der ‚The White Lotus‘-Star hat enthüllt, dass sie als Jugendliche mit lähmender Schüchternheit und einer Essstörung zu kämpfen hatte. Für sie bedeutete das, dass sie nicht an Familienmahlzeiten teilnehmen konnte. Diese Eigenschaften wurden nicht erklärt, bis bei ihr als Erwachsene ADHS mit autistischen Zügen diagnostiziert wurde.

Die Schauspielerin sagte der Zeitung ‚Sunday Times‘: „Ich war fast stumm, sehr sozial ängstlich. Ich konnte mich nicht hinsetzen und eine Mahlzeit essen. Meine Mutter musste Essen im Haus liegen lassen und ich musste herumnaschen. Jetzt weiß ich, dass es Neurodivergenz war.“ Sie fügte zu ihrer Diagnose hinzu: „Bei mir wurde vor ein paar Jahren ADHS mit autistischen Zügen diagnostiziert. Aber dann wurde mir geraten, mich einer Autismus-Untersuchung zu unterziehen.“ Laut Diagnose hat Aimee Lou Wood in erster Linie Autismus, und ADHS sei mehr ein Nebenprodukt.

Aimee begann schon in der Schule mit der Schauspielerei und hatte später ihren großen Durchbruch in der Netflix-Serie ‚Sex Education‘. Der Ruhm ließ sie aber mit alten Problemen mit dem Körperbild kämpfen. Sie fügte hinzu: „Als ich jünger war und mich mit meinen Essgewohnheiten auseinandersetzen musste, war es mein schlimmster Albtraum, meinen Körper zu zeigen. Aber ich hatte das Zeug verarbeitet – und plötzlich war ich wieder dabei, es zu vertuschen.“

Die 31-jährige Schauspielerin musste während ihrer Fernsehkarriere eine Reihe von intimen Szenen drehen, gab aber zuvor zu, dass es „beängstigender“ war, für ihre Rolle in der HBO-Serie ‚The White Lotus‘ einen Bikini anziehen zu müssen. Sie erzählte der Zeitung ‚The Sun‘: „Ich war nervöser wegen Bikinis als wegen Sexszenen. Ich habe mir mehr Sorgen gemacht, nur am Pool zu sein, weil ich das Gefühl habe, dass man dann mehr darüber nachdenkt, wie man aussieht. Während… In einer intimen Szene geht es um die Intimität.“