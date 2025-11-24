Stars Boris Becker: Tochter am Todestag der Mutter geboren

Lilian de Carvalho and Boris Becker - September 2024 - Avalon - Laver Cup BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.11.2025, 14:00 Uhr

Boris Becker ist zum fünften Mal Vater geworden – und die Geburt seiner Tochter Zoë Vittoria hat für ihn eine ganz besondere Bedeutung.

Die Tochter des 58-Jährigen kam am 21. November 2025 zur Welt, genau am Jahrestag des Todes seiner Mutter Elvira. Ein „kaum zu fassendes Schicksal“, so der Tennisstar.

„Die letzten 48 Stunden waren total verrückt“, erzählte Becker der ‚Bild‘. „Zuerst die Geburt unserer Tochter am Freitagvormittag, dann mein Geburtstag. Dass Zoë ausgerechnet am Todestag meiner Mutter zur Welt kam, ist ein kaum zu fassendes Schicksal.“ Elvira Becker war am 21. November 2024 im Alter von 89 Jahren gestorben, Becker selbst feiert seinen Geburtstag am 22. November. „Das Leben schreibt gerade ein unglaubliches Drehbuch für uns. Wir sind wirklich sehr glücklich.“

Die Ankunft der Kleinen verkündete Becker am Samstagmittag auf Instagram. Dazu teilte er ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem die Hände von ihm, seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro und dem Baby zu sehen sind, und verriet den Namen der Tochter: Zoë Vittoria Becker. Auch die Bedeutung des Namens hat er erklärt: „Zoë kommt aus der griechischen Mythologie und steht für Leben. Vittoria ist die weibliche Form von Victor, dem Namen von Lilians Vater.“