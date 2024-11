Sie starb im Alter von 89 Jahren Boris Becker trauert um seine Mutter Elvira

Boris Becker mit seiner Mutter Elvira im Jahr 2019. (dr/spot)

SpotOn News | 21.11.2024, 13:09 Uhr

Boris Becker trauert um seine geliebte Mutter Elvira, die im Alter von 89 Jahren verstorben ist. Das bestätigte nach ersten Medienberichten mittlerweile auch der Anwalt des einstigen Tennis-Stars. Becker hatte bis zuletzt engen Kontakt zu seiner Mutter.

Die Mutter der Tennis-Legende Boris Becker (56) ist tot. Sie wurde 89 Jahre alt. Das bestätigte der Anwalt der ehemaligen Nummer eins der "Bild"-Zeitung auf Nachfrage. "Ich kann den Tod von Elvira Becker bestätigen. Boris Becker ist in tiefer Trauer", sagte Oliver Moser dem Blatt zufolge. Zuvor berichtete die Zeitung bereits, dass Elvira Becker am Donnerstagmorgen in ihrer Wohnung in Leimen in Baden-Württemberg leblos aufgefunden wurde. Demnach wurde ihr Sohn umgehend telefonisch informiert.

Boris Becker soll sich dem Bericht zufolge gerade auf den Weg in seine Heimatstadt machen. Aktuell lebt er gemeinsam mit seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (34) im italienischen Mailand. Becker pflegte bis zuletzt mit seiner Mutter engen Kontakt. Regelmäßig postete er auf seinen Social-Media-Kanälen gemeinsame Familienfotos. So zum Beispiel auch im Dezember letzten Jahres, als er gemeinsam mit seiner Mutter Weihnachten verbrachte. Auch zum Muttertag gratulierte Boris Becker seiner Mama via Instagram und ließ sie wissen: "The one and only… Elvira! Alles Gute zum Muttertag."

Zu seiner Hochzeit im italienischen Portofino konnte Elvira Becker aus gesundheitlichen Gründen nicht erscheinen. Ebenfalls der "Bild"-Zeitung sagte sie damals: "Ich komme gesundheitlich nicht zurecht, meine Beine machen es nicht mehr mit. Das ist ja eine lange Reise." Beckers Vater Karl-Heinz starb bereits im Jahr 1999. Sowohl Mutter als auch Vater wohnten während der aktiven Karriere von Boris Becker zahlreichen Spielen bei und waren oft gesehene Ehrengäste auf den Centre Courts der Welt. So auch bei seinem legendären ersten Wimbledon-Sieg im Jahr 1985 als 17-Jähriger.