Bang Showbiz | 12.04.2025, 14:00 Uhr

Natascha Ochsenknecht meldet sich zum ersten Mal zum Tod ihres Bruders Ingo Robin Weinrichs.

Die 60-jährige ‚Diese Ochsenknechts‘-Prominente trauert um ihren kleinen Bruder, der während seiner Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt in Bayern an einem Herzinfarkt verstarb.

Natascha teilte auf ihrem Account auf Instagram ein Foto der beiden Geschwister, auf dem sie lächelnd in die Kamera schauen und ihr Bruder liebevoll seinen Arm um ihre Schultern hält. Der Reality-TV-Star schrieb voller Trauer: „Gute Reise, kleiner Bruder.“ Das Management von Ochsenknecht hatte den Tod ihres Familienmitglieds Berichten von ‚Bild‘ zufolge wenige Stunden zuvor gegenüber der Publikation bestätigt. Ihren emotionalen Worten fügte die dreifache Mutter ein schwarzes Herz-Emoji hinzu. Die Kommentarfunktion des Beitrags wurde von dem Model deaktiviert. Natascha und ihr verstorbener Bruder, der unter anderem als Fotograf für renommierte Magazine wie den ‚Stern‘ arbeitete, sollen in der Vergangenheit eine komplizierte Beziehung gehabt haben. Trotzdem seien ihre Lebenswege in jungen Jahren eng miteinander verbunden gewesen. Ingo verriet zuvor in einem Interview mit ‚RTL‘, dass er seiner Schwester viel zu verdanken habe. Sie habe ihm damals seinen ersten Job als Fahrer vermittelt, der der Grundstein für seine Karriere gewesen sei.