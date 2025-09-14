Stars Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro: Details zum Babynamen

Lilian de Carvalho and Boris Becker - September 2024 - Avalon - Laver Cup BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.09.2025, 14:15 Uhr

Der Tennisstar und seine Ehefrau erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Kind. Nun gab die werdende Mutter Details zum Namen des Babys preis.

Lilian de Carvalho Monteiro stellt klar, welchen Nachnamen ihr erstes Kind mit Boris Becker tragen wird.

Der legendäre Tennisstar und seine 35-jährige Ehefrau erwarten derzeit Nachwuchs, nachdem sie sich im September 2024 nach etwa sechs Jahren Beziehung das Jawort gegeben hatten. Im Gegensatz zu Boris’ Ex-Frauen Barbara (58) und Lilly (49) entschloss sich Lilian aufgrund ihrer Herkunft dazu, nach der Hochzeit ihren Nachnamen zu behalten. „In Italien nehmen Frauen nicht automatisch den Nachnamen des Mannes an. Man kann, aber das ist ein eigener Prozess“, verriet sie im Gespräch mit ‚Bild‘. In Zukunft könne sich die erfolgreiche Risikoanalystin jedoch vorstellen, ihren eigenen Namen mit dem ihres Ehemannes zu kombinieren. Im Falle ihres ungeborenen Kindes steht die Entscheidung für Lilian jedoch fest. Sie erklärt dazu: „Die Kinder bekommen in Italien den Namen des Vaters. Es wird also ein Becker-Baby.“

Die Beziehung zu dem mehrfachen Wimbledon-Sieger überstand in den vergangenen Jahren einige Tiefschläge, konnte jedoch selbst durch Boris’ Haftstrafe wegen Insolvenzverschleppung nicht erschüttert werden. Anfänglich war Lilian laut eigener Aussage allerdings nicht besonders beeindruckt von dem legendären Profisportler. „Ich wunderte mich bloß, dass alle plötzlich so aufgeregt waren, als er den Raum betrat“, berichtet die Italienerin mit Wurzeln in in São Tomé und Príncipe über das erste Treffen mit Boris trocken. Bevor sie ihm ihre Telefonnummer gab, wartete Lilian sogar zehn Monate, um sich wirklich sicher zu sein, dass er es wert war. Sie erzählt weiter: „Aber Boris blieb hartnäckig, und wir trafen uns immer wieder, zusammen mit unseren Freunden, zum Essen. Nach einigen Monaten hatten wir endlich die Chance, ein persönliches Gespräch zu führen. Unter vier Augen stellte ich ihm die Frage: Wer bist du wirklich?“

Durch die weltweite Corona-Pandemie und die damit verbundene Isolation hatten Boris und Lilian schließlich die Chance, sich intensiv kennenzulernen. Gemeinsam verbrachten sie viel Zeit in London, wo sie ihre Beziehung zunächst geheim hielten. Den genauen Geburtstermin ihres ersten gemeinsamen Kindes verrieten die werdenden Eltern selbstverständlich nicht. Schätzungsweise wird das Becker-Baby jedoch in etwa drei Monaten zur Welt kommen.