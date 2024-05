Dritte Ehe für den Tennis-Star? Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro sind verlobt

Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro, hier im April in Madrid, wollen den Bund fürs Leben eingehen. (lau/spot)

SpotOn News | 24.05.2024, 19:09 Uhr

Boris Becker hat sich mit seiner Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro verlobt. Das bestätigte der ehemalige Tennis-Profi am Rande des Filmfestivals von Cannes.

Boris Becker (56) und seine langjährige Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro (33) haben sich verlobt. Das bestätigte die deutsche Tennis-Legende im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele von Cannes der "Bild"-Zeitung. Becker verriet bei der Gelegenheit nicht, wann der Antrag stattgefunden hat oder ob es schon ein Datum für die Hochzeit gibt.

Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro glänzen auf dem roten Teppich in Cannes

Becker und seine Partnerin besuchten am gestrigen Donnerstag (23. Mai) das renommierte Filmfestival im Süden Frankreichs, und wohnten der Weltpremiere der Tennis-Doku "Nasty" über den exzentrischen rumänischen Starspieler Ilia Nastase (77) bei. Auf dem roten Teppich glänzte de Carvalho Monteiro in einer bodenlangen, semitransparenten Robe mit Silberelementen. An ihrem Finger funkelte unübersehbar ein Ring, wie auch in einem Instagram-Post Beckers zu sehen ist.

Dritte Ehe für Boris Becker

Boris Becker möchte mit der Risiko-Analystin seine dritte Ehe eingehen. Barbara Becker (57) heiratete er im Jahr 1993. 2001 erfolgte die Scheidung. Mit Lilly Becker (47) wagte sich die ehemalige Nummer eins der Tennisweltrangliste 2009 erneut vor den Traualtar, sie trennten sich 2018.

Mit Lilian de Carvalho Monteiro soll Becker seit Mitte 2020 liiert sein. Die 33-Jährige hielt auch in schwierigen Zeiten zu ihm, so etwa als er im April 2022 in London wegen Insolvenzvergehen zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt wurde, von denen er letztlich rund siebeneinhalb Monate in England absaß.

Unter Boris Beckers neuestem Instagram-Post häufen sich derweil die Glückwünsche für das Paar. "Ein schönes Paar", "Gratuliere", "Glückwünsche" oder "Gratulation zur Verlobung" schreiben User als Reaktion auf die freudigen Neuigkeiten in der Kommentarspalte.