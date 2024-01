Stars Boris Becker: Zurück ins Fernsehen

Boris Becker - Berlin Film Festival 2023 - Press Conference - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2024, 15:19 Uhr

Nach seiner Haftstrafe wird die Tennislegende demnächst wieder als TV-Experte aktiv sein.

Boris Becker bekommt demnächst seine eigene TV-Show.

Der ehemalige Tennisprofi war in den letzten Jahren größtenteils aufgrund seiner Verurteilung wegen Insolvenzverschleppung und der darauffolgenden Haftstrafe in den Schlagzeilen. Jetzt will Becker jedoch offenbar wieder zurück zu seinen sportlichen Wurzeln. In der Vergangenheit trat der mehrfache Wimbledon-Sieger wiederholt als Tennisexperte im TV in Erscheinung. Wie unter anderem die ‚Bunte‘ berichtet, wird er diese Rolle bei den kommenden Australian Open erneut einnehmen. Dafür erhält Becker sogar seine eigene Sendung.

Auf den Eurosport-Sendern von Warner Bros. Discovery Sports begleitet der 56-Jährige die mit Spannung erwarteten Matches als Co-Kommentator an der Seite von Moderator Matthias Stach. Das Format mit dem Titel ‚Matchball Becker‘ wird während des Grand-Slam-Turniers täglich ab 11 Uhr im Fernsehen zu sehen sein. Die Live-Sendung dient Becker und seinem Kollegen dazu, die Höhepunkte des Turniers mit Expertise Revue passieren zu lassen. Besonderes Augenmerk wird dabei sehr wahrscheinlich auf der deutschen Tennisspielerin Angelique Kerber liegen, die bei den Australian Open erstmals seit längerem wieder an einem Grand-Slam-Turnier teilnimmt.