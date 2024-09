Gesehen bei Sabrina Carpenter und mehr „Boyfriend Blush“: Das steckt hinter dem neuen Beauty-Trend auf TikTok

Cailee Spaeny und Sabrina Carpenter haben den Beauty-Trend "Boyfriend Blush" bereits für sich entdeckt. (the/spot)

SpotOn News | 27.09.2024, 20:16 Uhr

TikTok liebt den "Boyfriend Blush" - rosige Wangen sorgen für einen frischen, natürlichen Teint, als wäre man gerade von einem sonnigen Spaziergang zurückgekehrt. Wie funktioniert dieser Trend? Welche Stars lieben ihn bereits und wie stylt man ihn ganz einfach zu Hause nach?

TikTok ist für Beauty-Nerds ein wahres Paradies. Immer wieder entwickeln sich auf der Social-Media-Plattform neue Trends, die Abwechslung in den Schminkalltag bringen. Im Fokus steht dabei oft die natürliche Schönheit. In diese viralen Trends, die mit der Zeit auch ihren Weg zu Instagram finden, reiht sich 2024 der "Boyfriend Blush" ein. Das verbirgt sich dahinter und diese Promis haben den Beauty-Look bereits für sich entdeckt.

"Boyfriend Blush" – was steckt hinter dem TikTok-Beautytrend?

Der Name mag vielleicht verwirrend sein, aber hinter dem "Boyfriend Blush" steckt ein einfaches Prinzip: Es geht um einen natürlichen, sportlich-rosigen Teint, wie er normalerweise nach einem Spaziergang an der frischen Luft oder nach dem Sport entsteht. Diese zarte Röte, die sich auf die Wangen legt, ist das Ziel dieses Looks. Anders als viele der komplizierten Contouring-Techniken, die in den letzten Jahren populär waren, geht es beim "Boyfriend Blush" um Einfachheit und natürliche Schönheit.

"Boyfriend Blush" zuhause nachschminken

Was den "Boyfriend Blush" von anderen Blush-Trends unterscheidet, ist die Platzierung des Rouges. Statt den Blush nur auf die Wangenknochen aufzutragen, wird die Farbe großzügig auf die Apfelbäckchen aufgetragen und bis hinunter zum Kiefer und zu den Schläfen hin sanft verblendet. Der Fokus liegt auf einem soften Finish.

Als Rouge-Farben eignen sich Töne, die dem natürlichen Teint ähneln, wie Babyrosa, Pfirsich oder ein warmes Rosé. Wichtig ist, dass die Farbe nicht zu knallig wirkt, sondern die natürliche Hautfarbe ergänzt. Für den "Boyfriend Blush"-Look kann sowohl Puder- als auch Creme-Rouge verwendet werden, je nachdem, welche Textur der persönlichen Vorliebe entspricht.

Diese Promis lieben den "Boyfriend Blush"

Auch in Hollywood und auf den roten Teppichen sieht man den "Boyfriend Blush"-Trend immer häufiger. Stars wie Sängerin Sabrina Carpenter (25) und Schauspielerin Cailee Spaeny (26) wurden bei Events mit rosigen Wangen gesichtet. Der Beauty-Trend passt ideal zu leichtem Make-up und lässt sich sowohl tagsüber als auch abends tragen.