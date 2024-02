"Er hat seinen Funken wiedergefunden" Dank Freundin Iris: Brad Pitt soll so glücklich wie lange nicht sein Für Sänger Udo Jürgens fing mit 66 Jahren das Leben an – bei Brad Pitt ist es schon mit 60 so weit. Erst hieß es, dass seine Freundin Iris de Ramon zum ihm gezogen ist. Und nun enthüllt ein Insider auch noch, dass der Schauspieler nach schwierigen Jahren endlich seine Lebensfreude entdeckt habe.