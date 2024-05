Stars Brad Pitt: Ines De Ramon hat sein Leben verändert

Brad Pitt - 79th Venice Film Festival - September 8th 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.05.2024, 16:04 Uhr

Der 60-jährige Schauspieler hat durch seine Freundin wieder Sinn im Leben gefunden.

Ines De Ramon hat dem Leben ihres Freundes Brad Pitt neue Bedeutung verliehen.

Der 60-jährige Schauspieler und die Schmuckdesignerin begannen ihre Beziehung vor etwa zwei Jahren. Seitdem habe der Filmstar sein Leben komplett umgekrempelt, hieß es jetzt aus seinem Bekanntenkreis. „Mit ihr zusammen zu sein hat seinem Leben eine neue Bedeutung gegeben“, verriet ein Insider im Gespräch mit ‚Us Weekly‘. „Brad kann nicht aufhören davon zu schwärmen wie sehr er liebt. Sie ergänzen einander.“

Erst vor kurzem hatte Pitts Ex-Frau Angelina Jolie im Zuge eines Gerichtsprozesses behauptet, dass der ‚Fight Club‘-Darsteller im Laufe ihrer Beziehung aggressiv gewesen und teilweise auch handgreiflich geworden sei. Den Insider-Berichten zufolge scheint Ines jedoch eine andere Seite in ihrem Liebsten hervorzubringen. „Ines ist sehr Zen und mag keine Konflikte oder Negativität“, heißt es weiter. Offenbar hofft die 34-Jährige sogar darauf, dass sich Brad und Angelina irgendwann wieder versöhnen werden: „Ines will, dass Brad Frieden findet, vergibt und nach vorne schaut. Aus ihrer Perspektive ergibt es keinen Sinn, an all dieser Feindseligkeit festzuhalten.“