Film Bradley Cooper: Er schwört auf Meditation in eisigen Temperaturen

Bradley Cooper - Maestro. New York Premiere - Netflix - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.02.2024, 18:00 Uhr

Bradley Cooper erzählte, dass er in eisigen Temperaturen meditiert, sobald er aufwacht.

Der 49-jährige Schauspieler, dessen ‚Maestro‘-Film über den Komponisten Leonard Bernstein für sieben Oscars nominiert wurde, darunter die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller für Bradley, enthüllte, dass ihm kalte Bäder dabei helfen, konzentriert zu bleiben.

Der Darsteller verriet in einem Gespräch gegenüber der ‚New York Times‘-Zeitung: „James Nachtwey (ein von der ‚Times‘ beauftragter Fotograf) fragte mich danach, ob es Rituale gibt, die ich durchführen würde, um mich auf eine Rolle vorzubereiten. Ich sagte es nicht wirklich, erwähnte aber, dass ich jeden Morgen nach dem Aufstehen einen Kalttauchgang mache.“ Bradley sprach darüber im Rahmen eines Artikels von James für die Times, in dem er Prominente fotografierte, die abseits von Filmsets das machen, was sie lieben. Der ‚A Star is Born‘-Star fügte über die Dreharbeiten, bei denen er dabei gefilmt wurde, wie er einen Hammer im Schnee schwang, bevor er einen kalten Sprung wagte, hinzu: „Wir sind draußen an einem Bach gewesen, sahen uns gegenseitig an und sagten: ‚Okay?‘ Lasst es uns versuchen. Es war viel kälter als das kalte Bad, das ich gewohnt bin – und leider hatte ich weder ein Handtuch noch Kleidung zum Wechseln mit dabei. Aber wir haben viel Spaß gehabt.“