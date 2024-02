Stars Bradley Cooper: Tochter Lea ist seine größte Stütze im Leben

Bradley Cooper - Maestro. New York Premiere - Netflix - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.02.2024, 10:34 Uhr

Der Hollywood-Darsteller enthüllt, wie wichtig es für ihn war, Vater zu werden.

Bradley Cooper bezeichnet seine Tochter als „Anker“ in seinem Leben.

Der ‚Hangover‘-Star und seine Ex-Freundin Irina Shayk begrüßten 2017 Töchterchen Lea (6) auf der Welt. Nun verrät der Schauspieler, dass die Erziehung seines kleinen Mädchens ihn dazu veranlasste, sein Leben zum Besseren zu verändern und seine Suchtprobleme endgültig hinter sich zu lassen. In früheren Jahren hatte sich der 49-Jährige von Alkohol und Drogen verführen lassen.

Im Podcast ‚Armchair Expert with Dax Shepard‘ offenbart er: „Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch leben würde, wenn ich nicht Vater wäre. Ich brauchte einfach jemanden, der sagt: ‚Wir werden diesen riesigen Anker werfen‘. Ich sagte: ‚Warum? Wir fahren schneller! Ich habe gerade ein Upgrade für das Boot bekommen und weiß, woher der Wind kommt.‘ Sie sagten: ‚Nein, nein, nein, es kommt ein Tsunami auf uns zu, und du brauchst einen Anker, den wir auswerfen werden. Denn das wird von nun an alles bestimmen, was du tust. Deine DNA wird dir sagen, dass es etwas gibt, das wichtiger ist als du.‘“

Der ‚Maestro‘-Darsteller fügt hinzu, dass er sein Leben geändert habe, weil er Lea eine stabilere Kindheit bieten wollte, als er selbst hatte. „Ich bin ein Vater, der seiner Tochter so wenig Schaden wie möglich zufügen will. Ich möchte, dass mein Kind nicht auf diese Weise aufwächst“, betont Bradley. „Ich möchte, dass sie so gut wie möglich ein Fundament aus Zement hat, auf dem sie auf dieser Erde laufen kann. Das ist das Ziel. Ich kann einfach die Sicherheit spüren, die sie fühlt. Es ist so greifbar, es ist spürbar. Das ist so erfüllend.“