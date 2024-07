Nach Hochzeit mit deutschem Model Vito Schnabel: Hat es sich für den Womanizer jetzt ausgeschnäbelt?

Beginn einer neuen Ära: Vito Schnabel und Helena Althof. (jök/spot)

SpotOn News | 12.07.2024, 13:45 Uhr

Kunsthändler und Schürzenjäger Vito Schnabel hat dem deutschen Model Helena Althof das Jawort gegeben. Damit geht für Heidi Klums Ex eine Ära zu Ende. Eineinhalb Jahrzehnte lang sammelte er Promi-Affären wie andere Leute Kunstwerke. Für seine Ehefrau bricht er mit seinem wichtigsten Prinzip.

Viele glaubten, dazu würde es niemals kommen: Kunsthändler Vito Schnabel (37) hat geheiratet. Obendrein ist seine frischgebackene Ehefrau, das deutsche Model Helena Althof (21), auch noch deutlich jünger als er. Für Heidi Klums (51) Ex-Freund geht damit eine echte Ära zu Ende. Und sein neuer Schwiegervater dürfte penibel darauf achten, dass das auch so bleibt.

"Jüngere werden von ihm aussortiert"

Wie hat Helena Althof das nur hinbekommen? Eineinhalb Jahrzehnte lang datete Vito Schnabel, Sohn des bekannten New Yorker Malers und Film-Regisseurs Julian Schnabel (71), einige der schönsten Frauen des Erdballs. Und die hatten zwei Merkmale gemeinsam: Sie waren wunderschön und stets älter als er – teils deutlich. Den Grund für Vitos Vorliebe machte sein Jugendfreund Nemo Librizzi einmal an dessen Reife und Redegewandtheit fest: "Jüngere Frauen werden von ihm aussortiert, weil sie in einem Gespräch mit ihm nicht mithalten können. Es ist nicht so, dass er seine Aufmerksamkeit ausschließlich auf ältere Frauen richtet, aber Jüngere sind ihm nicht gewachsen", so Librizzi 2014 in der New York Post.

"Helena wusste schon immer, was sie will"

Damals hatte Schnabel die Rechnung noch nicht mit Helena Althof gemacht. Das deutsche Model erinnert äußerlich zwar frappierend an Schnabels Ex-Freundin, Super-Model Irina Shayk (38). Gleichzeitig hat Althof ihren eigenen Kopf, wie ihr Vater, Promi-Bodyguard peter althof (68) bestätigt: "Sie hat gesagt: 'Nach dem Abitur gehe ich weg!' Und das hat sie dann auch sofort gemacht. Helena wusste immer schon, was sie will, war eine wilde Hummel", so Althof stolz in einem Interview mit der Gala 2022. Helena folgte ihrem Plan. Mit makellosem Äußerem und einem Abitur von 1,4 ausgestattet zog sie in die weite Welt der Mode aus. Aktuell steht sie bei der internationalen Agentur "IMG Models" unter Vertrag und arbeitet erfolgreich in London, Paris und New York.

Liebschaften mit A-Liga-Schauspielerinnen

Über gemeinsame Bekannte lernten sich beide vor eineinhalb Jahren kennen und lieben – für ihn eine in vielerlei Hinsicht außergewöhnliche Verbindung. Während sein Vater Kunstwerke schuf, sammelte Kunsthändler Vito seit seinem 20. Lebensjahr mal längere, meist kürzere Affären mit prominenten Frauen der Kategorie 10 von 10. Seine Sammlung startete Schnabel 2007 mit einer Liaison mit Supermodel Elle Macpherson (60) – sie war damals 44, er pausbäckige 21. Es folgten Liebschaften mit den A-Liga-Schauspielerinnen Liv Tyler (47) und Demi Moore (61). 2013 schob Schnabel ein kurzes Liebes-Intermezzo mit Lothar Matthäus' Ex Liliana Nova (36) hinterher, ehe er die deutschen Society-Medien eroberte.

Beziehungsrekord mit Heidi Klum

2014 tauchte Schnabel immer häufiger an Heidi Klums Seite auf. Mit ihm zog sie durch Amerikas Kunstgalerien oder knutschte am Strand. Mit ihr war er länger zusammen als mit jeder anderen Freundin zuvor. Und während er seine Liebschaften bis dahin eher aus der Öffentlichkeit hielt, posierte er mit Heidi regelmäßig auf den roten Teppichen. Gerüchte über eine Verlobung, sogar über eine baldige Hochzeit wurden laut, ehe 2017 doch Schluss war. Trauring-Phobie? Fest steht: Bis heute hält Heidi den Beziehungsrekord mit ihm. 2018 tröstete sich Schnabel, wieder ganz der alte Vito, mit Johnny Depps (61) Ex Amber Heard (38) und 2021, wie erwähnt, mit Irina Shayk.

Vater der Braut ist ehemaliger Kickbox-Europameister

2022 muss es dann irgendwann "zoom" gemacht haben zwischen Schnabel und dem selbstbewussten und deutlich jüngeren Model Helena Althof aus Germany. Für sie hat er nicht nur sein Beuteschema über Bord geworfen, sondern offenbar auch seine Scheu vor allzu festen Bindungen überwunden. Mit einem lapidaren "…oops…" kommentierte Althof kürzlich ihr eigenes Instagram-Foto als coole Braut mit Sonnenbrille kurz nach der Hochzeit. Und es entsteht der Eindruck: Sie kann ihm Paroli bieten – trotz des Altersunterschieds.

Damit geht nicht nur Vitos "Ära der Älteren" zu Ende. Der smarte Ex-Womanizer dürfte vorerst auch ausgeschnäbelt haben, was andere Frauen angeht. Ein wachsames Auge auf den Lebenswandel ihres Neu-Schwiegersohns haben sicher auch Sandra Rajcic (50), Helenas Mutter, und Vater Peter, Dschungelcamp-Teilnehmer 2022. Beide wohnen zwar in Nürnberg – und damit "leider auch nicht gleich um die Ecke", wie beide bedauern. Als Ex-Personenschützer für Weltstars wie Pamela Anderson (57), Michael Schumacher (55) oder die Klitschko-Zwillinge Vitali (52) und Vladimir (48) kennt sich Peter Althof in der Promi-Welt jedoch bestens aus. Und Vito Schnabel dürfte es sich künftig zweimal überlegen, ob er den Zorn des "Vaters der Braut", eines ehemaligen Europameisters im Kickboxen, auf sich ziehen will.