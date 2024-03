Erstes Kuss-Foto Bradley Cooper und Gigi Hadid knutschend in New York fotografiert

Da geht was: Gigi Hadid und Bradley Cooper wurden in New York gesichtet. (mia/spot)

SpotOn News | 16.03.2024, 00:24 Uhr

Seit Monaten halten sich Gerüchte über eine Beziehung zwischen Gigi Hadid und Bradley Cooper. Nun wurden die beiden bei einem Essen mit Freunden fotografiert - in eindeutiger Pose.

Langsam können sie es nicht mehr für sich behalten: Bradley Cooper (49) und Gigi Hadid (28) sind erneut zusammen fotografiert worden – diesmal in eindeutiger Pose. Auf Bildern und Videos, die unter anderem "Page Six" veröffentlichte, ist das vermeintliche Paar bei einem Essen mit Freunden in New York City zu sehen.

Video News

Bei dem Abendessen bei einem Italiener waren unter anderem auch die "Queer Eye"-Stars Tan France (40) und Antoni Porowski (40) dabei. Während sich alle am Tisch angeregt miteinander unterhalten, nimmt Hadid in dem Video das Gesicht des Schauspielers in die Hand und drückt ihm einen Kuss auf die Wange. Er küsst sie daraufhin auf den Mund. Später sollen Hadid und Cooper das Restaurant gemeinsam verlassen haben und händchenhaltend über die Straße geschlendert sein.

Hadid traf schon öfter Coopers Mutter

Gerüchte über eine mögliche Beziehung der beiden Stars kamen erstmals im Oktober letzten Jahres auf, als sie bei einem gemeinsamen Dinner gesehen wurden. Im Januar folgte dann ein öffentlicher Spaziergang in London.

Zudem soll Hadid Coopers Mutter, Gloria Campano, schon öfter getroffen haben, wie "Page Six" ebenfalls berichtete. Eine offizielle Bestätigung der Beziehung Hadids und Coopers steht allerdings noch aus. Im Dezember meldete die Seite zudem, dass Cooper ein 6,5-Millionen-Dollar-Haus in der Nähe der Farm von Hadids Familie in Pennsylvania gekauft habe.

Der Schauspieler lebt seit 2019 getrennt von Model Irina Shayk (38), mit der er Tochter Lea hat. Gigi Hadid brachte 2020 Tochter Khai zur Welt. Damals war sie noch mit deren Vater und One-Direction-Star Zayn Malik (31) liiert, und war in der Zwischenzeit auch mit Superstar Leonardo DiCaprio (49) in Verbindung gebracht worden. Die beiden sorgten für Schlagzeilen, als sie im September 2022 gemeinsam auf einer Aftershowparty der New York Fashion Week gesehen wurden.