"Einfach verheerend für alle" Brände in Kalifornien: Ihr Ex-Mann nimmt Jennie Garth auf

Jennie Garth und Peter Facinelli im Jahr 2010. (wue/spot)

SpotOn News | 10.01.2025, 20:55 Uhr

Die Waldbrände in Kalifornien haben auch Jennie Garth dazu gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen. Die Schauspielerin berichtet, dass ihr Ex-Mann Peter Facinelli sie vorübergehend aufgenommen hat.

Die Lage in und um Los Angeles ist aufgrund der in der Region wütenden Brände verheerend. Zehntausende Menschen sind in den vergangenen Tagen evakuiert worden, viele haben ihre Wohnungen oder Häuser verloren. Auch die Schauspielerin Jennie Garth (52) musste ihr Zuhause verlassen, wie sie auf Instagram berichtet.

Jennie Garth: "Es ist einfach unvorstellbar"

In einem emotionalen Video erzählt Garth, dass sie mit ihrer Familie vorübergehend bei ihrem Ex-Mann, Peter Facinelli (51), untergekommen ist. Garth und Facinelli hatten sich bei Dreharbeiten kennengelernt und 2001 geheiratet. Rund elf Jahre später gab das Paar seine Trennung bekannt, 2013 wurde es geschieden. Garth, die mit ihrem Kollegen Dave Abrams (43) verheiratet ist, hat drei gemeinsame Töchter mit Facinelli.

Jennie Garth, unter anderem bekannt aus der Kultserie "Beverly Hills, 90210", erzählt in dem Video, dass Facinelli sie alle aufgenommen habe und wie dankbar sie dafür sei. Ihre Familie und die Hunde seien in Sicherheit und sie könne sich "gesegnet und glücklich" fühlen, "dass unser Haus die Nacht überstanden hat". Aber sie verspüre auch tiefe Traurigkeit. "Das ist einfach verheerend für alle", sagt Garth, die sich zudem bei allen Helferinnen und Helfern bedankt. "Die Feuer brennen immer noch. Es ist einfach unvorstellbar."

Video News

"Ich bin dankbar, dass es uns allen gut geht"

Im beigefügten Kommentar versichert die Schauspielerin noch einmal: "Ich wollte euch wissen lassen, dass wir in Sicherheit sind." Ihr Zuhause sei bisher verschont geblieben, es gebe jedoch viel aufzuräumen und sie wolle Freunden, Nachbarn und anderen helfen. "Ich bin dankbar, dass es uns allen gut geht und wir ein Zuhause haben, in das wir zurückkehren können."

Tausende Menschen haben seit Beginn der immer noch wütenden Waldbrände in der Region um Los Angeles ihr Zuhause verloren. Berichten zufolge seien in Kalifornien bisher mehr als 10.000 Gebäude zerstört worden. Auch viele Prominente sind betroffen, darunter etwa Paris Hilton (43), "This is us"-Star Milo Ventimiglia (47) und Billy Crystal (76). Mindestens zehn Menschen sind in den vergangenen Tagen laut offizieller Angaben durch die Brände ums Leben gekommen.