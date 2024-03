Film Brian Cox und Jodie Whittaker: Rollen in ‚That Christmas‘

Brian Cox at Succession FYC Event at Paramount Pictures Studios - Getty - Jan 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.03.2024, 12:00 Uhr

Die Stars haben sich dem Cast des Weihnachtsfilms angeschlossen.

Brian Cox und Jodie Whittaker haben sich dem Cast des Weihnachtsfilms ‚That Christmas‘ angeschlossen.

Der ‚Succession‘-Schauspieler wird dem Weihnachtsmann in dem kommenden Netflix-Animationsfilm seine Stimme leihen, der von Richard Curtis von ‚Love Rather‘ geschrieben wurde und auf seinem gleichnamigen Buch beruht.

Das Projekt wird Curtis‘ erster Animationsfilm sein und das Regiedebüt von Simon Otto, der zuvor bei ‚Drachenzähmen leicht gemacht‘ die Leitung der Charakteranimation übernahm. Curtis erklärte: „Das war das erstaunlichste Abenteuer, es war mein erster Animationsfilm. Es ist besonders aufregend gewesen, zu sehen, wie die ganze Welt, die ich mir vorgestellt hatte, zum Leben erweckt wurde, jenseits all meiner kühnsten Träume – und das mithilfe eines traumhaften Teams an Schauspielern, deren wundervolle Stimmen sich in so reichhaltige und lustige Charaktere verwandelten.“ Die ehemaligen ‚Doctor Who‘-Stars Whittaker, Bill Nighy und Fiona Shaw werden die Stimmen der Bewohner einer idyllischen Küstenstadt sprechen, in der an Weihnachten alles auf den Kopf gestellt wird. Zu der Besetzung des festlichen Films gehören zudem Lolly Adefope, Alex Macqueen, Katherine Parkinson, Sindhu Vee, India Brown, Zazie Hayhurst, Sienna Sayer, Jack Wisniewski, Rosie Cavaliero, Paul Kaye, Guz Khan, Andy Nyman, Kuhu Agarwal, Bronte Smith, Freddie Spry, Ava Talbot und Rhys Darby.