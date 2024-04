Stars Brian Cox wettert gegen Joaquin Phoenix

Brian Cox at Succession FYC Event at Paramount Pictures Studios - Getty - Jan 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.04.2024, 10:00 Uhr

Der 'Succession'-Star zeigt sich "entsetzt" von der schauspielerischen Leistung seines Kollegen in 'Napoleon'.

Brian Cox bezeichnet Joaquin Phoenix‘ Darstellung von Napoleon als „schrecklich“.

Der Hollywood-Star geht sehr freimütig mit seinen Ansichten über andere Schauspieler um. In der Vergangenheit tat er immer wieder seine Meinung über die Leistung von Kollegen sowie ihr Verhalten am Set kund. Nun ist Joaquin Phoenix in sein Visier gerückt.

In einem Live-Talk, der von der Zeitung ‚Evening Standard‘ veranstaltet wurde, sagte der ‚Succession‘-Darsteller über die schauspielerische Leistung seines Kollegen: „Es ist schrecklich. Eine wirklich schreckliche Leistung von Joaquin Phoenix. Es ist wirklich entsetzlich. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat.“

Cox zeigte sich überzeugt, dass Phoenix‘ Napoleon-Darstellung die Schuld von Regisseur Ridley Scott war. „Ich hätte ihn viel besser gespielt als Joaquin Phoenix, das kann ich euch sagen. Man kann sagen, dass es ein guter Spielfilm ist. Nein – es sind Lügen“, fügte er hinzu. Die Performance des ‚Joker‘-Darstellers und der ganze Film seien „hirnrissig“ gewesen.

‚Napoleon‘ wurde von Apple Original Films produziert und im November 2023 veröffentlicht. In dem Film spielt Joaquin Napoleon Bonaparte, der sich mit seinem Aufstieg zur Macht auseinandersetzt, während seine Beziehung zu seiner Frau Joséphine Bonaparte (gespielt von Vanessa Kirby) auf die Probe gestellt wird. Der Film spielte Berichten zufolge weltweit über 200 Millionen Dollar ein und erhielt mehrere Oscar-Nominierungen, darunter für die besten visuellen Effekte, das beste Kostümdesign und das beste Produktionsdesign.