Film Lady Gaga: Veränderte Gesangsstimme für ‚Joker: Folie Á Deux‘

Lady Gaga and Joaquin Phoenix in Joker Folie A Deux 2 - Warner/ToddPhillips/Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.07.2024, 16:00 Uhr

Lady Gaga erzählte, dass sie für ‚Joker: Folie Á Deux‘ ihre Gesangsstimme änderte, da sie wollte, dass sich die Performance ihrer Figur von ihren eigenen Alben und Konzerten abhebt.

Die 38-jährige Sängerin und Schauspielerin spielt in dem neuen Film Lee, eine Version von Harley Quinn, in dem DC-Comics-Projekt an der Seite von Joaquin Phoenix, der seine Rolle als Arthur Fleck alias Joker erneut aufnimmt.

Bei Gagas Darstellung von Quinn arbeitet die Figur als Musiktherapeutin in Arkham Asylum, wobei sie Arthur kennenlernt und schließlich eine Obsession von dem inhaftierten Kriminellen entwickelt. Der Popstar veränderte ihre Stimme in dem Film, damit das Publikum klar erkennen kann, dass sie „einen Charakter spielt“. In einem Interview gegenüber dem ‚Empire‘-Magazin sagte die Darstellerin: „Die Leute kennen mich unter meinem Bühnennamen Lady Gaga, richtig? Das bin ich als diese Künstlerin, aber darum geht es in diesem Film gar nicht; ich spiele eine Figur. Also habe ich viel daran gearbeitet, meinen Gesang so zu gestalten, dass er von Lee kommt und nicht von mir als Künstlerin.“ Die ‚Poker Face‘-Musikerin fügte hinzu, dass sie „viele falsche Töne“ eingebaut habe, um sicherzustellen, dass das Publikum sie nicht als Lady Gaga sieht: „Für mich gibt es tatsächlich viele falsche Töne von Lee. Ich bin eine ausgebildete Sängerin, nicht wahr? Also war sogar meine Atmung anders, als ich als Lee sang.” Regisseur Todd Phillips verriet, dass Gaga sich die Rolle zu eigen machte, indem sie Aspekte der Comic-Charakterisierung des Bösewichts veränderte.