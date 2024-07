Film James Mangold: Multiversen sind der ‚Feind des Geschichtenerzählens‘

James Mangold - April 2023 - Getty Images - Star Wars Celebration BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.07.2024, 11:00 Uhr

James Mangold sprach darüber, dass er Filme hasst, in denen mehrere Welten miteinander verwoben sind, da er sie als „den Feind des Geschichtenerzählens“ betrachtet.

Der 60-jährige Filmemacher hat bereits Marvel-Blockbuster wie ‚The Wolverine‘ und ‚Logan‘ gedreht, doch betonte jetzt, dass er diese Crossover-Idee nicht in sein kommendes Bob-Dylan-Biopic ‚A Complete Unknown‘ einbringen will, in dem Timothée Chalamet die Musiklegende verkörpert.

In einem Interview gegenüber ‚Rolling Stone‘, in dem der Regisseur danach gefragt wurde, ob sich Chalamets Version des ‚Visions of Johanna‘-Künstlers mit Joaquin Phoenix‘ Darstellung von Johnny Cash überschneiden könnte, der den ikonischen Musiker in Mangolds Filmbiografie ‚Walk the Line‘ spielte, erzählte James: „Ich mache keine Multiversen. Aber abgesehen davon war Johnny Cash ungefähr 30. Ich liebe Joaquin, aber er ist nicht 30 oder was auch immer Johnny zu diesem Zeitpunkt gewesen ist. Sie sind beide junge Menschen in diesem Moment ihres Lebens. Es ist seltsam, dass ich überhaupt in der Welt der I.P.-Unterhaltung arbeitete, da ich es nicht mag, Universen für mehrere Filme aufzubauen. Ich denke, das ist der Feind des Geschichtenerzählens.“ Der ‚Indiana Jones und das Rad des Schicksals‘-Filmemacher fügte hinzu, dass er Filme drehen möchte, die sich auf von Charakteren angetriebene Geschichten konzentrieren, die auf einer „emotionalen Ebene“ funktionieren, statt Projekte, die darauf aus sind, durch „Easter Eggs“ so viele Anspielungen wie nur möglich für die Fans zu machen.