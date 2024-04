Film Brian Helgeland über ein ‚Ritter aus Leidenschaft‘-Sequel

Bang Showbiz | 23.04.2024, 12:00 Uhr

Berichten des Regisseurs Brian Helgeland zufolge ist eine ‚Ritter aus Leidenschaft‘-Fortsetzung vom Netflix-Algorithmus verworfen worden.

Der 63-jährige Filmemacher wollte unbedingt ein Sequel seiner mittelalterlichen Komödie aus dem Jahr 2001 drehen, in der Heath Ledger, Paul Bettany und Alan Tudyk mitgespielt haben.

Trotz der anhaltenden Popularität des Originalfilms scheint sich die Streaming-Plattform jedoch dagegen entschieden zu haben. In einem Interview gegenüber dem ‚Inverse‘-Magazin verriet Brian: „Ich habe das Sony vorgeschlagen, da sie die Rechte besitzen und es schien so, als ob sie daran interessiert wären, es mit Netflix zu machen und es als einen Netflix-Film herauszubringen. Nach meinem Verständnis hatte Netflix diese Idee einer Fortsetzung mithilfe seiner Algorithmen getestet, was darauf hinwies, dass sie nicht erfolgreich sein würde. ‚Ritter aus Leidenschaft‘ scheint von Jahr zu Jahr immer beliebter zu werden; das ist das Seltsamste daran.“ Helgeland und sein Team hatten bereits vor fast 20 Jahren große Pläne für eine Fortsetzung gehabt, als sie die Arbeit an dem Original beendet hatten: „Als wir ‚Ritter aus Leidenschaft‘ fertig hatten, dachten wir bereits darüber nach, die Fortsetzung als einen Piratenfilm zu drehen.“ Er fügte hinzu: „Die Jungs hatten die Idee, dass William (Ledger) während eines Krieges starb. William hat jedoch eine Tochter im Teenageralter, die am Turnier teilnehmen will, aber das darf sie nicht, weil sie eine Frau ist. Sie spürt die Bande auf und sie willigt ein, ihr das Turnierspielen beizubringen, aber sie muss verbergen, wer sie ist. Sie schneiden ihr die Haare kurz und sie spricht mit einer tiefen Stimme und so weiter.”