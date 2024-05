Alte Bekannte und neue Gesichter „Bridget Jones 4“: Diese Schauspieler ergänzen den Cast

Renée Zellweger spielt wieder Bridget Jones. (eyn/spot)

SpotOn News | 29.05.2024, 22:26 Uhr

Aktuell wird am vierten Film der "Bridget Jones"-Reihe gearbeitet. In "Bridget Jones: Mad About the Boy" schlüpft Renée Zellweger erneut in die Titelrolle. Aber auch viele ihrer Co-Stars sind wieder mit dabei.

"Bridget Jones: Mad About the Boy" liefert bekannte Stars der Reihe und Neuzugänge gleichermaßen. In dem Streifen, der am Valentinstag 2025 in die Kinos kommen soll, schlüpft Renée Zellweger (55) zum vierten Mal in ihre Paraderolle der Bridget Jones. Auch Hugh Grant (63) als Schürzenjäger Daniel Cleaver wird endlich zurückkommen, ebenso wie Emma Thompson (65). Jetzt verrät "Variety" die weiteren Nebenrollen.

Video News

Alte Bekannte und neue Gesichter

Die Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit noch mehr alten Bekannten freuen: Gemma Jones (81) und Jim Broadbent (75) kehren in den Rollen als Eltern der Hauptperson zurück. Auch Bridgets Freunde gespielt von Sarah Solemani, Sally Phillips, Shirley Henderson und James Callis sind wieder mit von der Partie. Ebenso gibt es im neusten "Bridget Jones"-Film ein Wiedersehen mit den Rollen von Neil Pearson, Joanna Scanlan und Celia Imrie.

Zu den Neuzugängen Chiwetel Ejiofor (46) und Leo Woodall (27), die bereits bekannt gegeben wurden, gesellen sich weitere neue Gesichter. Isla Fisher (48) wird ebenso zu sehen sein wie Nico Parker, Josette Simon und Leila Farzad.

Einer fehlt auf der Liste

Einen "Bridget Jones"-Star dürften die Fans auf der Liste aber schmerzlich vermissen: Colin Firth (63) als Bridgets Ehemann Mark Darcy. Auch wenn es noch keine Inhaltsbeschreibung von "Mad About the Boy" gibt, könnte die Buchvorlage von Helen Fielding (63) Aufschluss über das Fehlen geben. Im dritten Roman der Autorin, auf dem der Film basiert, ist Bridget Jones Witwe.

"Bridget Jones: Mad About the Boy" ist der vierte Teil der Reihe. Regie führt Michael Morris (50). Der bisher letzte "Bridget Jones"-Teil – "Bridget Jones' Baby" – kam 2016 in die Kinos und spielte weltweit über 760 Millionen Dollar ein.