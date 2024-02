Sie tritt auch auf Brit Awards: Kylie Minogue wird als internationale Ikone ausgezeichnet

Kylie Minogue: Schauspielerin, Sängerin, Ikone. (wue/spot)

SpotOn News | 13.02.2024, 18:01 Uhr

Eine Pop-Ikone ist Kylie Minogue ohnehin, in wenigen Wochen wird sie bei den diesjährigen Brit Awards auch als solche ausgezeichnet. Für die Sängerin ist es eine ganz besondere Ehre.

Dank Hits wie "I Should Be So Lucky" und "Can't Get You Out of My Head" hat sich Kylie Minogue (55) schon vor vielen Jahren Pop-Legendenstatus erarbeitet. Der Verband der britischen Musikindustrie (BPI) macht sie jetzt in wenigen Wochen noch einmal ganz offiziell zur internationalen Musik-Ikone. Bei den Brit Awards 2024 wird die im australischen Melbourne geborene Sängerin und Schauspielerin mit dem Global Icon Award ausgezeichnet.

"Die Königin selbst wird ebenfalls auf der Bühne stehen"

Minogue sei überglücklich, mit der Auszeichnung bedacht zu werden und nun einer illustren Riege von Künstlerinnen und Künstlerin anzugehören, erklärt sie in einem Statement. "Das Vereinigte Königreich war schon immer meine zweite Heimat, daher haben die BRITs einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen", schwärmt die 55-Jährige.

"Ich habe über die Jahre hinweg tolle Erinnerungen an die Preisverleihung gesammelt und kann es kaum erwarten, wieder auf der BRITs-Bühne zu stehen. Wir sehen uns im O2!" Damit bestätigten die Veranstalter und auch Minogue, dass die Sängerin im Rahmen der Preisverleihung auftreten wird. Oder, um es wie bei Instagram zu sagen: "Die Königin selbst wird ebenfalls auf der Bühne stehen."

Der Icon-Preis ist laut BPI die höchste vergebene Auszeichnung der Brit Awards und sei für außergewöhnliche Künstlerinnen und Künstler reserviert. Zu den bisherigen Gewinnerinnen und Gewinnern gehören unter anderem Taylor Swift (34), Elton John (76), David Bowie (1947-2016) und Robbie Williams (50).

Geht es rein nach Zahlen, hat sich Minogue allemal die Aufnahme in den exklusiven Klub verdient. Laut BPI habe sie in mehr als 30 Jahren weltweit über 80 Millionen Platten verkauft, sei alleine in Großbritannien mit neun Alben auf der Nummer eins gelandet und könne mehr als fünf Milliarden Streams verbuchen. Die Verleihung findet am 2. März statt.